«Бонус» в Приморье: копите баллы и меняйте на новые впечатления от «Ростелекома» и партнеров

Компания «Ростелеком» приготовила подарки и скидки для клиентов по программе лояльности «Бонус». Каждый четвертый клиент компании в Приморье пользуется программой «Бонус». Присоединиться к ней могут абоненты, пользующиеся хотя бы одной из услуг компании.

Программа лояльности позволяет копить бонусные баллы за оплату услуг и покупку продуктов «Ростелекома». Также баллы можно получить в подарок за регистрацию в программе «Бонус», на день рождения, за прохождение опросов и активности в социальных сетях. Дополнительно бонусный счет пользователя пополняется за покупки в интернет-магазинах партнёров программы: «М.Видео», «ЛитРес», «Л’Этуаль», AliExspress и других. — Число пользователей программы «Бонус» растёт каждый год — и для нас это ещё один повод развивать сервис и предлагать клиентам новые интересные возможности. Сегодня в ней зарегистрировано уже 29% наших клиентов. Программа даёт возможность не только экономить на оплате услуг связи, но и получать хорошие скидки у наших партнёров, — рассказала директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком»Евгения Попова. Обменивать бонусы можно на различные подарки для себя и близких: скидки на интернет и подписки на антивирусы для персональных устройств;

пакеты телеканалов и просмотр фильмов, сериалов и другого видео-контента в каталоге видеосервиса Wink;

пакеты минут для домашнего телефона;

скидки и различные предложения от партнеров программы «Бонус». — Пользуюсь программой уже второй год. Обычно обмениваю баллы на интересные новинки в Wink. Раньше я за них платила, а теперь экономлю, — рассказала клиент компании Софья Александрова. Зарегистрироваться в программе можно в Едином личном кабинете клиента компании, в мобильном приложении «Ростелеком» или через единый бесплатный номер 8 800 100 08 00. Ознакомиться подробнее с программой лояльности «Бонус» можно на сайте rt.ru.

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