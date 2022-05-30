«Бонус» в Приморье: копите баллы и меняйте на новые впечатления от «Ростелекома» и партнеров

«Бонус» в Приморье: копите баллы и меняйте на новые впечатления от «Ростелекома» и партнеров
«Бонус» в Приморье: копите баллы и меняйте на новые впечатления от «Ростелекома» и партнеров
Сегодня, 11:28БизнесФото: предоставлено пресс-службой компании "Ростелеком"
Компания «Ростелеком» приготовила подарки и скидки для клиентов по программе лояльности «Бонус». Каждый четвертый клиент компании в Приморье пользуется программой «Бонус». Присоединиться к ней могут абоненты, пользующиеся хотя бы одной из услуг компании.

Программа лояльности позволяет копить бонусные баллы за оплату услуг и покупку продуктов «Ростелекома». Также баллы можно получить в подарок за регистрацию в программе «Бонус», на день рождения, за прохождение опросов и активности в социальных сетях. Дополнительно бонусный счет пользователя пополняется за покупки в интернет-магазинах партнёров программы: «М.Видео», «ЛитРес», «Л’Этуаль», AliExspress и других.

— Число пользователей программы «Бонус» растёт каждый год — и для нас это ещё один повод развивать сервис и предлагать клиентам новые интересные возможности. Сегодня в ней зарегистрировано уже 29% наших клиентов. Программа даёт возможность не только экономить на оплате услуг связи, но и получать хорошие скидки у наших партнёров, — рассказала директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком»Евгения Попова.

Обменивать бонусы можно на различные подарки для себя и близких:

  • скидки на интернет и подписки на антивирусы для персональных устройств;
  • пакеты телеканалов и просмотр фильмов, сериалов и другого видео-контента в каталоге видеосервиса Wink;
  • пакеты минут для домашнего телефона;
  • скидки и различные предложения от партнеров программы «Бонус».

— Пользуюсь программой уже второй год. Обычно обмениваю баллы на интересные новинки в Wink. Раньше я за них платила, а теперь экономлю, — рассказала клиент компании Софья Александрова.

Зарегистрироваться в программе можно в Едином личном кабинете клиента компании, в мобильном приложении «Ростелеком» или через единый бесплатный номер 8 800 100 08 00.

Ознакомиться подробнее с программой лояльности «Бонус» можно на сайте rt.ru.

Сюжеты:
Приморье
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