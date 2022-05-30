Грантовые средства приморский фермер потратил на отечественное оборудование

— Это субсидии на техническую модернизацию, возмещение затрат на производство мяса, молока, яйца. В растениеводстве — субсидии на производство овощей закрытого и открытого грунта, возмещение затрат на приобретение элитных и суперэлитных семян. На все эти меры, такие необходимые сельскому хозяйству, в прошлом году мы направили 4,2 миллиарда рублей, — заявил Олег Кожемяко.