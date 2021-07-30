Земли для новых посевов восстанавливают в Приморье

Подъёмом залежных земель в Приморье занимается дочерняя компания «АгроТех ДВ» — она уже провела первые работы в Приморье. В данный момент специалисты подняли 600 гектаров земли, а всего компания должна освоить около четырёх тысяч гектаров полей от Романовки до Новонежино.