Дмитрий Алексеев: В действительности, кроме красивых слов, ничего нет

Есть на Дальнем Востоке и такие замечательные вещи, как особые режимы – ТОР и СПВ. Идея создания таких особых зон была понятной – очевидно, что административная система не работает, перестроить ее сложно, поэтому давайте попытаемся создать идеальный бизнес-климат в отдельно взятом месте. Но оказалось, что и это не будет работать – ведь резиденты ТОР и СПВ не изолированы от остального мира, и проблемы взаимодействия с властью никуда не делись. Причем в нашем случае система управления еще сильнее запутывается потому, что помимо стандартной истории с министерствами и ведомствами, мы вынуждены согласовывать решения еще и с Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока, полпредами и так далее. Во всех этих ведомствах работают прекрасные люди, не наделенные никакими полномочиями для принятия решений. Поэтому все они становятся лишь дополнительным звеном, которое еще больше усложняет ход бюрократической машины. Но поскольку данные режимы – под особым вниманием, здесь хотя бы что-то двигается, хоть и плохо. Мы, как резиденты ТОР, недавно разрешение получили – на это ушло больше года. И это если учесть, что нам все помогали… Боюсь представить, сколько бы на это времени ушло в обычном, непреференциальном режиме работы.