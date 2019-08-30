Лоцман свободного порта

- Я по своей природе – оптимист. Еще при создании СПВ я рассматривал данный проект как реально приносящий пользу Дальнему Востоку в целом, и бизнесу, работающему на данной территории, в частности. Другое дело, что мне изначально было понятно: реализация проекта Свободного порта будет гораздо более сложной, чем предполагалось при его создании. Это игра «вдолгую», и огромные инвестиции, о которых заявлялось, в ближайшей перспективе не придут, по крайней мере, этого не будет одномоментно. Я уверяю вас, что в Китае, который считается одним из эталонов, ситуация с инвестициями и СЭЗ разворачивалась не более быстро. То есть, первые 3-5 лет инвестор только привыкает, «раскачивается» – приходит, смотрит, анализирует, оформляет документы и так далее. Особенно если речь идет о строительстве предприятий. Первые плоды в виде рабочих мест, прибыли и доходов в бюджет появятся через несколько лет, особенно, если речь идет о серьезных проектах, таких как создание производств.