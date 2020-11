На Дальний Восток по электронной визе прибыл стотысячный иностранец

Среди подарков туристки получили сертификат на экскурсионное путешествие на паруснике "Надежда" по Амурскому заливу.

Число прибывших иностранцев по электронной визе на Дальний Восток превысило сто тысяч. Рейс из Нориты с юбилейным пассажиром на борту в международном аэропорту Владивостока встречали представители краевой администрации, авиакомпании «Россия», сотрудники аэропорта, Агентства по привлечению и поддержке экспорта (АНО АПИ), журналисты. Почетными гостями стали две двадцатидвухлетние японские девушки: сотрудница IT-компании Рису Саито и студентка четвертого курса одного из японских вузов Нао Цусия. «Раньше я не знала, что Россия находится так близко от Японии, но последнее время Россия становится все популярнее в Японии. Я рада, что у меня есть возможность прилететь сюда и увидеть Дальний Восток. У меня это последние выходные. Дальше начинается учеба. Я решила отправиться в путешествие в Россию», - рассказала Нао Цусия. Среди подарков туристки получили сертификат на экскурсионное путешествие на паруснике «Надежда» по Амурскому заливу. «Мы думали о том, что надо взять путешествие на корабле, а сейчас получили подарочный сертификат», - сообщила Рису Саито. «Приморский край является лидером Дальнего Востока по числу посетителей из-за рубежа и других регионов. Здесь аккумулируется более 73% въездного туристского потока ДФО. Приморье входит в тройку регионов-лидеров России по уровню развития въездного туризма после Москвы и Санкт-Петербурга», - отметил директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков. По его словам, само географическое расположение региона способствуют развитию Приморского края как межрегионального туристского хаба Дальнего Востока России - начальной точки формирования туристских маршрутов по международным коридорам Азия-Россия-Европа и Россия-Азия-Россия. «У нашего края есть всё для того, чтобы стать ключевой точкой при формировании пакетных туров для иностранных туристов как по территории Дальнего Востока, так и по всей России. Прямое авиасообщение связывает столицу Приморья Владивосток с городами Японии, Республики Корея, КНР, КНДР (Пхеньян), Тайваня, Таиланда и Вьетнама. В летний период из аэропорта Владивосток осуществляются рейсы по 53 внутренним и международным направлениям», - подчеркнул он, отметив, что активно развивается событийный туризм - в регионе ежегодно проходит более 250 мероприятий различного уровня. Среди них 30 – это особо крупные: международные музыкальные и кинофестивали, парады и торжественные шествия, комплексы развлекательных мероприятий, дрифт-битва. По мнению генерального директора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонида Петухова, упрощенный визовый режим помогает развивать деловые связи. «Механизм электронных виз положительно себя зарекомендовал. Мы можем оперативно договориться с инвесторами об организации бизнес-миссии на потенциальные площадки для запуска инвестпроектов, а увеличение срока визы позволяет формировать более насыщенную программу и планировать дополнительные мероприятия», – прокомментировал он, пояснив, что деловая активность возрастает накануне и во время проведения Восточного экономического форума. «За годы своего проведения Форум стал ярким бизнес-событием мирового масштаба. Во Владивосток прибывают представительные делегации из стран Европы и Азии. На пятый ВЭФ ожидается прибытие представителей деловых кругов и официальных лиц четырех континентов», - заметил Леонид Петухов. Механизм электронных виз действует в ДФО с августа 2017 года. Заявка на получение электронной визы принимается на специализированном сайте. Сделать это необходимо за четыре дня до предполагаемого въезда. Электронная виза выдается бесплатно, без взимания консульского сбора. Упрощенный визовый режим был разработан Минвостокразвития России по поручению вице—премьера – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Как неоднократно говорил вице-премьер, введение механизма электронной визы «напрямую повлияет на улучшение инвестиционного климата и поможет развитию туристической отрасли». «Наше Агентство активно использует механизм электронной визы для организации бизнес-миссий и приглашения предпринимателей для переговоров с российскими партнерами, осмотром потенциальных площадок для запуска проектов», - пояснил директор проекта АНО АПИ Станислав Варнаков. Оформить электронную визу для посещения Дальнего Востока могут граждане 19 стран: Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, КНР, КНДР, Кувейта, Марокко, Мексики, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Туниса, Турции и Японии. С 19 июня этого года в перечень стран включен Тайвань, за полтора месяца Дальний Восток посетило 176 граждан этого государства. Электронной визой активно пользуются туристы и предприниматели. Упрощенным визовым режимом неоднократно пользовались гости и участники Восточного экономического форума, и этот год не станет исключением. Наибольшей популярностью электронная виза пользуется у граждан КНР. Ей уже воспользовалось более 83 тыс. граждан этой страны. На втором месте находятся жители Японии. По электронной визе в ДФО прибыли почти 22 тысячи японцев. На третьем месте – жители Сингапура. В ДФО приехало по электронной визе 239 граждан этой страны. Ненамного отстают граждане Индии (221 прибывший). Сегодня воздушные пункты пропуска работают во Владивостоке (Кневичи), Петропавловске-Камчатском (Елизово), Благовещенске (Игнатьево), Хабаровске (Новый), Южно-Сахалинске (Хомутово) и Анадыре (Угольный), Чите (Кадала) и Улан-Удэ (Байкал). Кроме этого, в Сахалинской области, Приморском и Камчатском краях работают морские пункты пропуска. В Приморье по электронной визе можно прибыть через железнодорожные пункты пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», автомобильные пункты пропуска «Полтавка» и «Турий рог». Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru. Газета "Золотой Рог" - информационный партнер V Восточного экономического форума Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter