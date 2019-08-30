Полуострову Житкова на о.Русский нарисовали красивую жизнь

Однако предложения в этой рыночной нише, несмотря на свою очевидную востребованность, по сей день не реализованы. Развлекательная сфера во Владивостоке носит исключительно сезонный характер и не имеет возможности обеспечивать подобные услуги круглый год. Да и количество гостиниц не соответствует возросшим потребностям: на сегодняшний день туристам могут быть предложены для проживания лишь три отеля – ДВФУ, «Русский Ренессанс» и Novik Country Club. Для Владивостока, вышедшего на широкую международную арену и ставшего туристически привлекательным для стран АТЭС и Европы, этого явно недостаточно.