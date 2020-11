В Приморье долгострои усиленно готовятся к сдаче

Принятое решение позволяет привлечь бюджетное финансирование на завершение строительства в 2019 году

Принятое решение позволяет привлечь бюджетное финансирование на завершение строительства в 2019 году Долгострои Артемовского городского округа официально признаны проблемными на очередном заседании Совета Фонда поддержки обманутых дольщиков Приморского края. Данное решение позволяет привлечь бюджетное финансирование на завершение строительства в 2019 году, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья. Как сообщили в фонде, выбран подрядчик для проблемных домов в поселке Суражевка. «Между застройщиком и Фондом поддержки обманутых дольщиков Приморского края подписано соглашение о финансировании проблемного объекта, а также соглашение о финансировании окончания его строительства. Уже заключен трехсторонний договор подряда между ФППК, застройщиком и подрядной организацией ООО «Примстрой», – рассказал куратор объекта Андрей Боков. Вопрос долгостроя в первую очередь выносится на заседание Совета фонда, где объект должны официально признать проблемным, исходя из результатов экспертизы и других параметров. Затем на конкурсной основе проводится отбор подрядчика, после чего выделяются средства на финансирование строительства объекта. Все объекты, которые проходят через фонд, гарантированно будут достроены в максимально короткие сроки. После завершения работ, в период до двух месяцев, происходит постановка объекта на кадастровый учет, и ключи передаются законным владельцам ранее купленного жилья. По словам Андрея Бокова, активно ведутся работы на объектах по улице Рудничная в Артеме. Уже заключены договоры на целевые займы у Корпорации развития Приморского края, а именно договор на техническое присоединение, по которому ведутся работы по прокладке инженерных сетей, а также договор на работы по внутренней отделке, благоустройству, прокладке внутренних электросетей, тепловых сетей и устройству наружных сетей канализации. На данный момент работы по внутренней отделке уже частично приняты. Также до 1 сентября должно состояться заседание Совета Фонда поддержки обманутых дольщиков по признанию проблемным долгостроя по адресу: улица Лазо 15/1. Объекты по улицам Хасанская и Куйбышева находятся на стадии экспертизы, после чего вопрос по ним будет вынесен на заседание. Напомним, создание в крае Фонда помощи обманутым дольщикам является исполнением прямого поручения Президента Владимира Путина, который в феврале 2019 года на расширенном заседании президиума Государственного совета по реализации национального проекта «Жилье и городская среда» поручил регионам изучить лучшие практики в стране и внедрить их на своей территории. В Приморье за основу взяли опыт Татарстана, где с 2007 года благодаря работе фонда удалось ввести в эксплуатацию 116 долгостроев. Приморский фонд был зарегистрирован в апреле 2019 года. Главная задача некоммерческой организации – в короткие сроки завершить строительство проблемных объектов на территории края. По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, так же, как каждый объект незавершенного строительства требует своего определенного решения, так и с каждым дольщиком, особенно из социальной незащищенной категории граждан, будет вестись индивидуальная работа. Глава региона регулярно проводит встречи с людьми, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков. Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края) Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter