В Приморье на "дальневосточном гектаре" устроили малинник

Оказалось, что в Приморье бесплатно взять землю проще, чем за деньги Игорь Конюхов вместе с семьей и родственниками взял по программе «Дальневосточный гектар» три участка суммарной площадью около 25 гектаров в селе Николаевка Партизанского района Приморского края. На полученной земле он в промышленных масштабах выращивает малину, обустроил сыроварню и запускает рекреационный проект. О своих планах он рассказал Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. «Мы уже давно занимались выращиванием ягоды. Для нас программа «Дальневосточный гектар» стала спасением – в 2016 году мы испытывали дефицит площади под выращивание малины и куда бы ни обращались, ответ был один – земли нет!», - рассказывает получатель «дальневосточного гектара» Игорь Конюхов. «К моменту, когда программа стартовала на территории всего Дальнего Востока, мы уже выбрали участок и в первые же дни подали заявление. Получилось, что бесплатно взять землю проще, чем за деньги». «Дальневосточные гектары» семья Конюховых использует под два направления – на бывших бесхозных полях высажено несколько тысяч кустов малины, а на другом участке который расположен близ реки Водопадная работает сыроварня и строится кемпинг. На участки проведено электричество и совсем рядом проходит дорога. «Несмотря на то, что выращивание ягоды – это не самый быстроокупаемый бизнес, сегодня мы уже имеем очень неплохие результаты. К примеру, по итогам этого лета мы уже собрали более тонны малины, а ведь впереди еще будут плодоносить ремонтантные сорта. Продукцию с «дальневосточных гектаров» продаем на ярмарках и через социальные сети. Кстати, я веду блог в инстаграме (@igor.ecofarm), где можно посмотреть, как идет освоение наших «гектаров» - на сегодняшний день освоено около 11 гектаров, но в скорой перспективе планируется освоить всю территорию», - поделился Игорь. Напомним, программа «Дальневосточный гектар» предоставляет каждому гражданину России, а также участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара на территории девяти субъектов Дальнего Востока. С 1 августа 2019 года программа распространила свое действие на Забайкальский край и Республику Бурятия, где земельные участки могут взять местные жители на территории «домашнего» региона. Оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через интернет на сайте Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду. Для удобства граждан Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке сформировало портфель типовых решений, бизнес-планов, которые содержат структуру и порядок экономических расчетов. Достаточно лишь выбрать интересующее направление и адаптировать проект под конкретные природно-климатические условия, учесть особенности ведения бизнеса в том или ином регионе. Кроме того, получателям «дальневосточных гектаров» доступны меры государственной поддержки - это субсидии, стимулирующие животноводство в личных подсобных хозяйствах, гранты на поддержку создания хозяйств населения, грант «Начинающий фермер», предоставление льготы на древесину для ИЖС, субсидий на поддержку малых форм хозяйствования и др. Ознакомиться с полным перечнем мер поддержки можно на сайте АРЧК ДВ. Информация предоставлена пресс-службой Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Газета "Золотой Рог", Владивосток.

