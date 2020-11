В Приморье открылась вакансия с зарплатой 700 тысяч рублей

В рейтинге вакансий на втором месте предложение с большой разницей между минимальным и максимальным окладом - от 50 000 до 500 000 руб. на руки

В рейтинге вакансий на втором месте предложение с большой разницей между минимальным и максимальным окладом - от 50 000 до 500 000 руб. на руки Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел аналитику вакансий, размещенных на hh.ru в Приморье за август и составил рейтинг самых дорогих предложений. Так, самой дорогой вакансией месяца стало предложение на должность территориального торгового представителя. Кандидату предлагают от 50 000 - 700 000 рублей. В обязанности входит организация и ведение продаж, поиск и работа с клиентами, ведение переговоров, составление и выполнение плана продаж, работа с дебиторской задолженностью, участие в разработке и проведении проектов, контроль доставки товара, контроль оформления торговой точки, составление отчетности. На втором также вакансия с большой разницей между минимальным и максимальным окладом Директор агентства/начальник отдела продаж с зарплатой от 70 000 до 500 000 руб. до вычета НДФЛ. На третьем и четвёртом также Риелтор и Медицинский представитель й На пятом месте вакансия - Капитан судна требования к кандидату: наличие действующего рабочего диплома и комплекта морских документов, предусмотренных конвенцией ПДНВ, обязательных для выхода из порта РФ, отсутствие запрета на пересечение государственной границы, желателен опыт работы в Баренцевом море, желателен опыт перехода Северным морским путем - заработная плата от 230 000 рублей. При этом, среднее вознаграждение по краю составило 45 941 рубль, что на 9% выше чем среднее по России, в то время как, соискатели хотели бы получать 52 339 рублей, что на 16% выше, чем в среднем по России. Должность Размер ЗП Ссылка на вакансию Территориальный торговый представитель от 50 000 до 700 000 руб. на руки https://vladivostok.hh.ru/vacancy/33179639 Директор агентства/начальник отдела продаж от 70 000 до 500 000 руб. до вычета НДФЛ https://vladivostok.hh.ru/vacancy/32962252 Риелтор от 50 000 до 500 000 руб. на руки https://vladivostok.hh.ru/vacancy/32310313 Медицинский представитель от 50 000 до 500 000 руб. на руки https://vladivostok.hh.ru/vacancy/33214353 Капитан судна от 230 000 руб. https://vladivostok.hh.ru/vacancy/33251079 Руководитель отдела морских перевозок/управляющий директор от 200 000 до 300 000 руб. на руки https://vladivostok.hh.ru/vacancy/32889943 Менеджер по закупкам (в Китай) от 200 000 руб. на руки https://vladivostok.hh.ru/vacancy/29419417 Менеджер по привлечению крупных клиентов от 200 000 руб. на руки https://vladivostok.hh.ru/vacancy/32569475 Бизнес-ассистент со знанием английского языка от 200 000 руб. до вычета НДФЛ https://vladivostok.hh.ru/vacancy/32986010 Главный инженер по флоту от 200 000 руб. на руки https://vladivostok.hh.ru/vacancy/33250436 *При составлении рейтинга не учитывались вакансии без указания размера заработных плат. Обращаем ваше внимание: при использовании результатов данного исследования, ссылка на источник (для электронных изданий – гиперссылка на hh.ru) обязательна. О HeadHunter HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR) – крупнейшая онлайн-рекрутинг платформа в России, клиентами которой являются порядка 250 тыс. компаний. Обширная база кандидатов HeadHunter содержит более 40 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 680 тыс. По данным SimilarWeb, HeadHunter занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter