В Приморье открылась вакансия с зарплатой 700 тысяч рублей

Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел аналитику вакансий, размещенных на hh.ru в Приморье за август и составил рейтинг самых дорогих предложений. Так, самой дорогой вакансией месяца стало предложение на должность территориального торгового представителя. Кандидату предлагают от 50 000 - 700 000 рублей. В обязанности входит организация и ведение продаж, поиск и работа с клиентами, ведение переговоров, составление и выполнение плана продаж, работа с дебиторской задолженностью, участие в разработке и проведении проектов, контроль доставки товара, контроль оформления торговой точки, составление отчетности.