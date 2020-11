Во Владивостоке на грунтовые дороги Русского острова вышла спецтехника

Автогрейдеры и дорожные рабочие трудятся на грунтовых участках дорог на Русском острове

Автогрейдеры и дорожные рабочие трудятся на грунтовых участках дорог на Русском острове. Сейчас там грейдируют дорожное полотно, а как только немного подсохнет, специалисты приступят к отсыпке поврежденных участков дорог. Сегодня на месте работают два автогрейдера и дорожные рабочие муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Работы будут проводиться в течение нескольких ближайших дней. Напомним, что администрация Владивостока в этом году проводит большую работу по ремонту дорог острова Русский. На трех участка появится порядка 8 километров нового асфальта. Специалистам предстоит уложить около 3,5 километров асфальта в Поспелово, порядка 2,5 километров в Парисе и около 2 километров на улице Экипажной. Помимо этого, на острове монтируют новую систему освещения и устанавливают 14 новых автобусных остановок. «Все работы, которые мы обещали жителям Русского острова провести в этом году, должны быть выполнены», - подчеркнул во время одного из последних объездов этой городской территории глава Владивостока Олег Гуменюк. Фото МБУ «Содержание городских территорий» Газета "Золотой Рог", Владивосток.

