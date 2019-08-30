Во Владивостоке на грунтовые дороги Русского острова вышла спецтехника

Во Владивостоке на грунтовые дороги Русского острова вышла спецтехника

30 августа 2019, 17:38
Бизнес
Автогрейдеры и дорожные рабочие трудятся на грунтовых участках дорог на Русском острове

Автогрейдеры и дорожные рабочие трудятся на грунтовых участках дорог на Русском острове. Сейчас там грейдируют дорожное полотно, а как только немного подсохнет, специалисты приступят к отсыпке поврежденных участков дорог. Сегодня на месте работают два автогрейдера и дорожные рабочие муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Работы будут проводиться в течение нескольких ближайших дней. Напомним, что администрация Владивостока в этом году проводит большую работу по ремонту дорог острова Русский. На трех участка появится порядка 8 километров нового асфальта. Специалистам предстоит уложить около 3,5 километров асфальта в Поспелово, порядка 2,5 километров в Парисе и около 2 километров на улице Экипажной. Помимо этого, на острове монтируют новую систему освещения и устанавливают 14 новых автобусных остановок. «Все работы, которые мы обещали жителям Русского острова провести в этом году, должны быть выполнены», - подчеркнул во время одного из последних объездов этой городской территории глава Владивостока Олег Гуменюк. Фото МБУ «Содержание городских территорий»

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Stories:
Дороги ВладивостокаПриморье
Куйбышевская железная дорогадорогизимние дорогижелезная дорогастроительство дорогдорогиДорогиремонт дорог
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы