Во Владивостоке службы жизнеобеспечения круглосуточно устраняют последствия дождей

Рабочие и спецтехника муниципального предприятия «Содержание городских территорий» в круглосуточном режиме продолжают ликвидировать последствия непогоды. Работы шли всю минувшую ночь. В настоящее время городские службы убирают улицы Владивостока от наносов и других последствий ливней, а также прочищают систему ливневой канализации. «Дорожные службы продолжают устранять последствия стихи. Техника начала убирать наносы и грунт с проблемных участков. Организациям и предприятиям всех форм собственности необходимо навести порядок на подведомственных территориях», – подчеркнули в управлении дорог и благоустройства мэрии. Сегодня мобильные бригады работают на Пограничной, в районе торгового центра «Зелёный остров», стадиона «Строитель», на Спутнике, в районе «Молодежной». Как сообщили в управлении транспорта администрации города, на дорогах города сегодня работают 485 автобусов, 6 троллейбусов. Движение трамваев и нескольких автобусных маршрутов нарушено. Так, на маршруте № 28 один автобус идет с Семеновской до воинской части (до места размыва дороги), второй автобус - от воинской части (от места размыва) до Емара. Не вышли автобусы по причине подтоплений на маршруты № 12 и 63. Как только с дорог уйдет вода, движение там будет восстановлено. Морской прибрежный транспорт ходит по расписанию. Как сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС, все службы жизнеобеспечения продолжают работать в режиме повышенной готовности. Часть городских улиц оказались подтопленными. Организовано взаимодействие с коммунальными службами при выполнении мероприятий по защите населения и территорий. Совместно с КГУП «Приморский водоканал» налажен контроль за уровнем воды в Богатинском и Пионерском водохранилищах. Напомним, 28 августа во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее решение принял глава города Олег Гуменюк. Режим будет действовать до полной ликвидации последствий обрушившейся стихии. В связи с неблагоприятными погодными условиями администрация Владивостока просит жителей и гостей города быть внимательными и соблюдать требования безопасности. При возможности воздержаться от выезда на личном автотранспорте, не парковаться под деревьями и подпорными стенами, рекламными конструкциями. Из-за сильного дождя и ветра возможны разрушения. Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства необходимо сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по тел. 2222-333. Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

