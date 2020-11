Свободный порт Владивосток: как сохранить обещанное

Случайно ли Минфин проигнорировал панельную дискуссию по СПВ на ВЭФ?

Случайно ли Минфин проигнорировал панельную дискуссию по СПВ на ВЭФ? До недавнего времени каждый ВЭФ становился драйвером развития Свободного порта Владивосток. Складывается впечатление, что в этом году преференции резидентам СПВ решили урезать. О том, насколько оно верно, мы говорим с Денисом ГАРИНЫМ, исполнительным директором Ассоциации резидентов СПВ и ТОР. - Денис Владимирович, сколько компаний Приморья сегодня являются резидентами Свободного порта? Какие регионы, сферы бизнеса они представляют? - На данный момент в Свободном порту Владивосток - около 1500 резидентов. В его рамках реализовано чуть более 150 проектов, более 400 проектов находится в стадии строительства и проектирования. Из значимых инвестиционных проектов в СПВ сегодня реализованы: логистический центр «Янковский», торговый центр «Калина-Молл», сеть детских клиник «Аленка», производство металлоконструкций «Стафф». В сфере строительства - компании «Восточный луч», «Зима-Южная», «Эскадра», DNS с проектом на Де-Фризе и заводом железобетонных конструкций и ряд других. Около 80% резидентов - из Приморского края, из них примерно в таком же соотношении - резиденты из Владивостока. После столицы ДФО, что касается объема инвестиций, следующим будет Ванинский район Хабаровского края, где несколько угольных терминалов, это достаточно капиталоемкие проекты. А если говорить про количество резидентов, после Владивостока идет Артем, в котором реализованы такие крупные проекты, как «Авиаполис Янковский», Приморское кольцо, ДЮК «Авеста» и другие. - Одним из самых важных вопросов для резидентов СПВ является вопрос выделения земельных участков. Приходится слышать, что власть на местах не всегда охотно идет в этом навстречу, да и с землями, принадлежащими Минобороны, все по-прежнему непросто. С другой стороны, многие резиденты идут в режим СВП только за землей, и не торопятся реализовывать свои инвестпроекты. Какова позиция вашей ассоциации по данному вопросу? - Тот факт, что бизнес идет в СПВ за землей - это не только неплохо, а даже, наоборот, хорошо, потому что обычный аукционный порядок предоставления земельных участков работал слабо. Даже если предприниматель декларирует, что льготный экономический режим его, в первую очередь, интересует как инструмент получения земельного участка, я не вижу причин, чтобы эту землю резиденту не дать. Ведь для экономики региона, страны - главное, чтобы проект был реализован, уплачивалась арендная плата и налоги. Другое дело, что статусом резидента иногда спекулируют, а проекты в итоге не реализуются. Здесь вопрос, скорее, в контроле со стороны органов власти за выполнением взятых обязательств инвесторов. Но по экономической логике, да и мнению большинства предпринимателей, землю необходимо пускать в оборот, стимулируя тем самым рост поступ- лений в бюджет. На мой взгляд, Свободный порт Владивосток - один из лучших инструментов эффективного управления земельными ресурсами. Здесь не просто заключается договор аренды на участок, а возникает инвестиционное соглашение с предпринимателем, реализуемое в определенные сроки. С одной стороны, в нем есть обязательства инвестора, а с другой - гарантия для органов власти, что за счет негосударственных денег будут построены новые капитальные объекты и инфраструктура. - Далеко не все преференции, заявленные для резидентов СПВ, сегодня работают. Например, пробуксовывает вопрос с электронной отчетностью таможни. Как ассоциация резидентов СПВ и ТОР участвует в решении этого вопроса? - Безусловно, это один из ключевых вопросов, для решения которого создавался режим СПВ, и беспошлинный ввоз должен, как изначально предполагалось, работать легко и просто. Тем не менее, сегодня с ним разобраться не могут даже русские компании, не говоря об иностранных инвесторах. В СПВ из более тысячи компаний всего пять применяют процедуру свободной таможенной зоны, из-за ее чрезвычайной сложности. Помимо этого, она приносит инвес- тору дополнительные финансовые затраты. На наш взгляд, необходимо упрощение перегруженных местных документов. К примеру, приказ № 53н от 22 апреля 2016 г. «Об утверждении требований к обустройству и оборудованию территории свободного порта Владивосток, на которой применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны». Просто, чтобы его понять, необходим целый штат юристов. Кроме этого, территорию зоны таможенного контроля нужно обустраивать и эксплуа- тировать. Это значит, предпринимателю придется на все это хорошо потратиться деньгами и временем. Стоит отметить, что наша ассоциация глубоко погружена в специфику данного вопроса. Мы помогаем резидентам разбираться с законодательством, профессионально консультируем и делимся с предпринимателями опытом другим компаний в реализации режима ЗТК на СПВ. - Если смотреть глобально, что нужно, чтобы таможенная зона в СПВ реально заработала? - Думаю, для этого нужно выделить СПВ и ТОР как отдельную территорию - реально свободную экономическую зону, на которой не действуют правила таможенного кодекса остальной части России. По сути, идеально было бы декларировать Приморский край свободной таможенной зоной, где не существует зон таможенного контроля. Тем не менее, я понимаю, что даже в режиме эксперимента мы такой режим не можем себе позволить, потому как входим в состав ЕАЭС, и наш таможенный кодекс распространяется на все его страны-участницы. - В сентябре прошел пятый Восточный экономический форум, на котором развитию СПВ и ТОР была посвящена отдельная панельная дискуссия. Какие вопросы по развитию особых экономических режимов на Дальнем Востоке на ней поднимались? - Уже третий ВЭФ, ежегодно, наша ассоциация готовит доклад на тему основных точек роста Свободного порта и ТОР. В этот раз на сессии, посвященной данной тематике, мы подняли вопрос о сохранении преференции по предоставлению земельных участков без торгов. Согласно проведенному ассоциацией опросу среди резидентов СВП, более 75 % компаний пошли в СВП из-за упрощенного порядка оформления земли. Соответственно, в случае отмены данной преференции, большинство инвестиционных проектов просто будут заморожены. И это приведет как к потере доверия к власти, так и к тому, что будет испорчен имидж Свободного порта и всего, что с ним связано. Поэтому, по нашему глубокому убеждению, эту преференцию необходимо сохранять. К сожалению, Ассоциация резидентов Свободного порта Владивосток и ТОР не нашла поддержки в этом вопросе от Корпорации развития Дальнего Востока и Минвостокразвития. На наш взгляд, данная ситуация развивается уже по инерции, во всяком случае, нам не могут объяснить причин изменений по земле, которые Министерство развития Дальнего Востока готовит. Так что свою позицию здесь мы уже будем отстаивать напрямую, через Государственную Думу Российской Федерации. - Насколько известно, на ВЭФ также обсуждался вопрос по страховым взносам... - Да, нередко случаются спорные ситуации при администрировании данной преференции у резидентов СПВ и налоговой. Минфин требует, чтобы бизнес-план резидента жестко соответствовал штатной структуре предприятия, и те льготы, которые получает предприниматель, были отражены во всех его соглашениях с Корпорацией. На эту тему проходила дискуссия, на которой, к сожалению, не было представителей Минфина, то есть главного регулятора, поэтому оценить эффективность данного обсуждения, ввиду отсутствия обратной связи, я не могу. На данный момент ясно, что КРДВ и Минвосток принимают сторону резидентов, но тем не менее, на федеральном уровне вопрос не решен до конца. - Если оценивать пятый ВЭФ как дискуссионную площадку, насколько она оказалась продуктивной для решения вопросов реализации проектов СПВ И ТОР? - Конечно же, это хорошая возможность собраться всем вместе и обсудить актуальные вопросы. Другое дело, насколько продуктивно она используется. Мне кажется, что в этот раз участники дискуссий не смогли реализовать ее в полную меру, поскольку было очень мало времени. Здесь не только не успели затронуть все актуальные вопросы, но и главное, в обсуждении не участвовал ключевой орган, предоставляющий налоговые преференции - Минфин. И в целом ситуация с СПВ складывается таким образом, что если раньше мы говорили о развитии свободного порта, о каких-то новых преференциях, о совершенствовании данного экономического режима, то на сегодняшний день это уже не то что не обсуждается, а встают вопросы как сохранить то, что уже было обещано резидентам на этапе вхождения в свободный порт. Это и вопрос предоставления земельных участков в упрощенном порядке, это и страховые взносы, это другие налоговые преференции, которые у нас есть. Плюс, свободная таможенная зона на сегодняшний день не пользуется популярностью, поэтому и здесь я тоже не могу отметить какого-то движения позитивного. - В последнее время реальный интерес бизнеса к участию в СПВ постоянно рос. Остался ли этот энтузиазм на сегодняшний день или несколько поубавился? - Несмотря на все сложные моменты реализации проектов льготных экономических режимов на Дальнем Востоке, сегодня идет увеличение числа резидентов СПВ и ТОР, количество инвестиционных проектов, что не может нас не радовать. И мы, со стороны Ассоциации, будем прилагать все усилия для сохранения тех правил игры, которые были обозначены три года назад, когда принимали федеральный закон о Свободном порте Владивосток. Юрий Нурмухаметов Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2019 год.

