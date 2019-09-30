Свободный порт Владивосток: как сохранить обещанное

- Уже третий ВЭФ, ежегодно, наша ассоциация готовит доклад на тему основных точек роста Свободного порта и ТОР. В этот раз на сессии, посвященной данной тематике, мы подняли вопрос о сохранении преференции по предоставлению земельных участков без торгов. Согласно проведенному ассоциацией опросу среди резидентов СВП, более 75 % компаний пошли в СВП из-за упрощенного порядка оформления земли. Соответственно, в случае отмены данной преференции, большинство инвестиционных проектов просто будут заморожены. И это приведет как к потере доверия к власти, так и к тому, что будет испорчен имидж Свободного порта и всего, что с ним связано. Поэтому, по нашему глубокому убеждению, эту преференцию необходимо сохранять.