В Приморье есть человек, который верит, что ТОР "Большой Камень" состоится

- Честность и верность. Я уверен, что в Большом Камне у меня есть друзья, которые в сложной ситуации меня поддержат. Это люди, которым я доверяю, которые со мной откровенны и могут мне сказать, где я могу быть не прав. В сложной ситуации они не подведут и подставят плечо. Они видят и верят, что я никогда не буду реализовывать «левые» схемы. Я открыт для всех жителей города. Хочу отметить, что у Большого Камня всегда был свой социум, и он пока еще остается, хотя статус ЗАТО с этой территории снят еще в 2015 году. Сегодня уже много приезжих. Я хочу сохранить этот социум. Хочу, чтобы приезжие, окунаясь в наш социум, приняли его, и со временем стали коренными жителями.