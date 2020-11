В Приморье есть человек, который верит, что ТОР "Большой Камень" состоится

Что же у жителей Приморья вызывает справедливое недовольство?

Что же у жителей Приморья вызывает справедливое недовольство? Об интеграции ССК «Звезда» в жизнь городского округа Большой Камень, о его проблемах и успехах, а также о своем отношении к ним корреспонденту «Дальневосточного капитала» рассказал глава города Александр АНДРЮХИН. Тем не менее, в дни работы ВЭФ-2019 он удостоился чести принимать президента России Владимира ПУТИНА и премьер-министра Индии Нарендра МОДИ. Высокие гости посетили судостроительный комплекс «Звезда», расположенный на территории Большого Камня. Мощности этой современной судоверфи, якорного резидента ТОР «Большой Камень», позволят строить ледоколы, газовозы, а также морскую технику любой сложности. С этим предприятием город судостроителей связывает свое будущее. Дорогой займемся основательно - Действительно, ССК «Звезда» развивается. Там уже работает порядка трех тысяч человек. Предприятие набирает обороты. Сегодня они делают корпуса морских судов, заложили атомный ледокол «Лидер». Завод строится, вопреки мнению «доброжелателей», которые не верят, что он будет построен. В Москве, когда Счетная палата РФ рассматривала отчет своей комиссии о результатах проверки бюджетных средств г. Большой Камень, председатель Счетной палаты Алексей КУДРИН меня спросил: «Вы верите в то, что ТОР состоится»?. Я ответил: «Конечно, состоится. Завод будет построен». И сегодня мы видим, что на судоверфи завода установили второй кран-гигант «Голиаф», грузоподъемностью 1200 тонн. Строится сухой док. ТОР «Большой Камень», у которого в активе 18 резидентов, уже состоялся как ТОР. Правда, сегодня жители города испытывают определенный дискомфорт, связанный с нехваткой инфраструктуры и с плохими дорогами. Потому что нагрузка на дорожное полотно тяжелой техники ССК «Звезда» гораздо больше, чем оно может выдержать. У людей это вызывает справедливое недовольство. Но, мы стараемся поддерживать дорогу в нормальном состоянии за счет собственных средств в силу имеющихся возможностей и допустимого правового поля. - Оказывает ли помощь ССК «Звезда» в восстановлении автомагистралей города? - В рамках проекта строительства сухого дока у ССК «Звезда» заложено «содержание дороги на въезде в город», и они от реализации этого пункта не отказываются. Но уже больше года не могли найти подрядчика на ремонт этого участка. В итоге ССК задействовал подрядчиков, которые работают непосредственно на ССК «Звезде». И буквально месяц назад они помогли нам отсыпать отрезок трассы, который стал совсем непригоден для эксплуатации. Для этого у ССК есть техника, есть материалы, в случае форсмажорных ситуаций это очень важно. Конечно, вопросы транспортной доступности очень важны, и этой дорогой мы займемся основательно, тем более, что она включена в комплексный план развития города Большой Камень до 2025 года, принятие которого мы ожидаем в ближайшее время. Но сейчас, во время большой стройки, нет смысла тратить на нее бюджетные средства, чтобы через год или через два снова ее ремонтировать. Приезжие должны стать местными - Кстати, в свое время было много разговоров о комплексном плане развития Большого Камня. Не секрет, что с его принятием были бы решены многие проблемы города. Какова сегодня судьба этого документа, жизненно важного для города? - Мы почти год над ним работаем, его уже второй раз рассматривают в правительстве, потому как изначально не были определены источники финансирования. Все министерства документ согласовали, за исключением министерства финансов. Оказалось, что не все мероприятия комплексного плана попали под финансирование тех или иных программ. Во-первых, их сложно увязать с программами, которые уже действуют. Во-вторых, новые программы не разрабатываются, корректируются только те, которые уже приняты. Поэтому комплексный план вернули на доработку. Думаю, что в ближайшее время он будет утвержден. Его суть - поднять качество жизни горожан до среднероссийского уровня. Понятно, что мы не сможем сделать здесь супертерриторию, идеальную для проживания. Но перед ТОР стоит задача - реализовать строительство судостроительного комплекса, для этого нужны грамотные и ответственные специалисты, вряд ли они захотят сюда приехать, если не будут созданы условия для качественного уровня жизни. Сегодня ССК «Звезда» развивается быстрее, чем инфраструктура в городе. Уже сейчас очень много приезжих, которые должны получить жилье и стать местными жителями. - Это для них строится микрорайон с котельной на газе на въезде в город? - Да, но, к сожалению, его строительство затягивается. Из-за разных стечений обстоятельств поменялось много подрядчиков. В Большом Камне нет мощных подрядчиков, которые способны качественно заниматься и дорогами, и жилищным строительством. Не все зашедшие в город смогли проявить свою состоятельность, многие обанкротились. У них были сырые проекты, которые мы назвали «нарисованные на коленке». При их реализации подрядчики сталкиваются с проблемами, которые не были отражены в документах. На решение этих проблем нужны дополнительные средства, которые надо еще обосновать, прежде чем получить. Деньги федеральные, за их использованием установлен строгий контроль. Если тебе их выделили, ты обязан позаботиться об освоении по назначению. - Баллотируясь на должность главы администрации Большого Камня, вы предполагали, с какими проблемами столкнетесь, если вас изберут? - Работая неосвобожденным депутатом, я знал, какие проблемы есть у Большого Камня. Принимая бюджет города, именно депутаты определяют вектор приоритетности задач, которые должна решать администрация. У нас был длительный период, когда администрация скрывала проблемы от депутатов, но мы знали, что эти проблемы есть. И когда депутаты поддержали мою кандидатуру на выборах на должность главы города, я согласился, решив применить свой принцип: не хочешь, чтобы ситуация влияла на тебя, возглавь ее. Я понимал, куда иду. Но я, к примеру, не предполагал, что мы больше года будем принимать комплексный план развития города. И это зависит не только от нашего желания, но также от чиновничьих регламентов, которые требуют времени для решения того или иного вопроса. И я, как глава города, не могу повлиять на их решения. Здесь мои ресурсы ограничены. Я уже говорил, что мы стремимся поднять уровень жизни горожан до среднероссийского, раз уж стройка такого значительного масштаба. Далее чиновники в министерстве должны помочь нам профинансировать эти потребности. То есть, включить их в свои программы. Эта процедура затянулась еще из-за смены губернатора в крае. Если бы здесь все было стабильно ровно, то я думаю, что комплексный план был бы давно принят. Это все объективные причины, но они тормозят развитие города. Поэтому сегодня мы решаем задачи, которые должны были бы реализоваться еще три года назад. И пока мы их не решим, мы не пойдем вперед. А люди уже сегодня ждут улучшения качества жизни. - С недавних пор в ГО Большой Камень из бюджета края пошли дополнительные средства. На какие первоочередные цели вы бы хотели их направить? - Здесь не все так просто. Это не дополнительные средства из края, это расширенные возможности участвовать в краевых программах. Сейчас изменился процент софинансирования, он стал меньше. Если раньше на реализацию какого-то проекта мы выделяли 20% из бюджета, а край давал - 80%, то сегодня, благодаря решению губернатора, мы даем только 1%-1,5%, остальное - край. То есть, сейчас мы можем расширить перечень программ, в которых могли бы участвовать в рамках привлечения краевых средств. Это позволяет реализовать больше мероприятий в городе. В этом году у нас бюджет города гораздо лучше прошлого года. В то же время, учитывая, что с развитием ССК «Звезда» нагрузка на городскую инфраструктуру увеличилась, для решения хозяйственных вопросов средств катастрофически не хватает. Мы сегодня не можем решить проблему с канализацией и с ливневыми стоками, потому что нет проекта. Эти проекты должны появиться уже в текущем году. Работать как прежде не получится - Александр Владимирович, вы - кандидат экономических наук, в прошлом - научный сотрудник. В своей нынешней работе вы применяете научный подход или особый способ мышления для решения административно-хозяйственных задач? - Прежде всего, я поддерживаю людей, которые нестандартно мыслят и находят нестандартные решения. А еще людей, которые проявляют инициативу, работая на результат. Таких людей в нашей администрации не много, но они есть. Как правило, это молодые сотрудники. Уважаю людей, которые не сваливают принятие решения на руководителя, а приходят как минимум с двумя, а то и тремя вариантами решений. Вместе мы находим выходы из сложных ситуаций. Люди, не готовые принимать решения, брать на себя ответственность, покидают свои места. Когда я пришел в администрацию и начал внедрять проектное управление, часть сотрудников уволилась. Вероятно, не у всех это получается. К этому я стремился еще во время работы в филиале ДВФУ. - Эта система прижилась в администрации города? - Насколько мне кажется, да. Сегодня жесткая вертикаль власти не дает эффекта, если специалисты не работают в горизонтали. Другими словами, есть административная подчиненность, а есть функциональная. Я говорю сотрудникам, чтобы они взаимодействовали функционально и находили варианты решения. Плюс, проектный подход. Мы определяем проектную группу, в которую входят специалисты из разных подразделений. Они работают на конкретный результат, и по итогам работы получают мотивационный бонус. Ради этого мы даже изменили «Положение об оплате труда муниципальных служащих», ранее принятое нашей думой. Внесли ряд изменений, определяющих качество работы, и по этим критериям сегодня оцениваем работу сотрудников администрации. Если раньше глава города субъективно определял, кому дать премию, а кому не дать (судя по некоторым документам, у прошлой администрации был такой подход), то сегодня руководители отделов оценивает работу каждого сотрудника по качественным критериям, после чего приносят мне ходатайство на премирование, которое оценивается по бальной системе. Чтобы получить премию, надо набрать сто баллов. Кто принимает участие в определенных проектных заданиях, те получают дополнительные бонусы, а значит - и дополнительные премиальные выплаты. У кого замечания, выговор, взыскания, те премию не получают. Такой подход стимулирует активность людей к работе. И я уверен, что сегодня администрация вырабатывает более качественные решения, потому что привлекаются все специалисты, необходимые для их принятия. Левые схемы реализовывать не стану - Не секрет, что вы человек - неравнодушный к спорту. Спорт для вас - это здоровый образ жизни, развлечение в свободное от работы время или что-то еще? - Я с детства люблю и занимаюсь групповыми видами спорта: футбол, хоккей, волейбол. Мне в спорте нравится командный дух, когда соревнуешься не один, а когда работает команда. Тогда успех более насыщенный и более яркий от того, что рядом с тобой коллеги получают удовлетворение от совместно проделанной работы. Я не из тех, кто сдается на сложных участках пути. В нашей спортивной команде есть представители местной думы. Я считаю, что органы власти на территории местного самоуправления нельзя делить на части. Дума и администрация - это единое звено, хотя у каждого свои полномочия. Я был депутатом и знаю, как донести, как объяснить депутатскому корпусу, что их никто не обманывает, что у нас - одно дело. Депутаты также получают бонусы от успехов дел, которые делает администрация, потому что они нам помогали. Сегодня будет сложно на территориях, где глава муниципалитета не поддерживается депутатами или не нашел с ними контакт. Жители будут страдать от того, что глава и депутаты не нашли компромисс в решении проблем. Я все это понимаю, поэтому стараюсь выстраивать с депутатами парт- нерские отношения. - Какие качества вы цените в людях? И что для вас понятие «настоящий друг»? - Честность и верность. Я уверен, что в Большом Камне у меня есть друзья, которые в сложной ситуации меня поддержат. Это люди, которым я доверяю, которые со мной откровенны и могут мне сказать, где я могу быть не прав. В сложной ситуации они не подведут и подставят плечо. Они видят и верят, что я никогда не буду реализовывать «левые» схемы. Я открыт для всех жителей города. Хочу отметить, что у Большого Камня всегда был свой социум, и он пока еще остается, хотя статус ЗАТО с этой территории снят еще в 2015 году. Сегодня уже много приезжих. Я хочу сохранить этот социум. Хочу, чтобы приезжие, окунаясь в наш социум, приняли его, и со временем стали коренными жителями. Сергей КОЖИН Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2019 год.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter