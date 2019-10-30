АО "Хабаровский аэропорт" прошел регистрацию по стандартам ISAGO

АО "Хабаровский аэропорт" прошел процедуру комплексного аудита Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) на соответствие производственной деятельности и качества наземного обслуживания стандартам безопасности (ISAGO).
Регистрация по стандартам ISAGO подтверждает статус АО «Хабаровский аэропорт» как надежного партнера в области наземного обслуживания перевозок и расширит возможности сотрудничества международного аэропорта Хабаровск с иностранными авиакомпаниями, рассказали журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе АО "Хабаровский аэропорт".
Досье "Дальневосточного капитала"
АО «Хабаровский аэропорт» – главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск. Международный аэропорт Хабаровск – крупный аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий более 2 млн пассажиров.
Журнал "Дальневосточный капитал".