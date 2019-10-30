АО "Хабаровский аэропорт" прошел регистрацию по стандартам ISAGO

Регистрация по стандартам ISAGO подтверждает статус АО «Хабаровский аэропорт» как надежного партнера в области наземного обслуживания перевозок и расширит возможности сотрудничества международного аэропорта Хабаровск с иностранными авиакомпаниями, рассказали журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе АО "Хабаровский аэропорт".