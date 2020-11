АО "Хабаровский аэропорт" прошел регистрацию по стандартам ISAGO

АО "Хабаровский аэропорт" прошел процедуру комплексного аудита Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) на соответствие производственной деятельности

АО "Хабаровский аэропорт" прошел процедуру комплексного аудита Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) на соответствие производственной деятельности и качества наземного обслуживания стандартам безопасности (ISAGO). Регистрация по стандартам ISAGO подтверждает статус АО «Хабаровский аэропорт» как надежного партнера в области наземного обслуживания перевозок и расширит возможности сотрудничества международного аэропорта Хабаровск с иностранными авиакомпаниями, рассказали журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе АО "Хабаровский аэропорт". Досье "Дальневосточного капитала" АО «Хабаровский аэропорт» – главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск. Международный аэропорт Хабаровск – крупный аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий более 2 млн пассажиров. Журнал "Дальневосточный капитал".

