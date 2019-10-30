Банковские MVNO на сети Tele2 привлекли 1,4 млн абонентов

«Главная задача «Тинькофф» в телекоме – делать клиентов счастливыми. Поэтому мы бьемся не столько за долю рынка, сколько за лучший продукт на рынке. И менее чем за два года работы мы достигли отличных результатов: провели региональную экспансию и вышли в более 60 регионов, набрали большую базу абонентов по всей стране, которые ценят наши преимущества. Клиенты нас выбирают за лучший клиентский сервис, которым славится «Тинькофф» (по версии рейтинга мобильных операторов «Банки.ру»); одно из лучших роуминговых предложений на рынке с целым набором индивидуальных опций и без скрытых непонятных списаний; сбалансированный тарифный конструктор для связи внутри страны; гиперудобное мобильное приложение, отмеченное как пользователями, так и Роскачеством. За это время мы запустили тесную интеграцию с банковскими услугами – получать голосовую связь можно за траты по карте, стали партнерами с лучшими музыкальными и видеосервисами и т.д. Наша ближайшая цель – миллион счастливых абонентов».