Из Приморья на Камчатку доставлено новое грузопассажирское судно

На борту сухогруза "Николай Ахромеев" в Камчатский край прибыли баржа и сборные конструкции для строительства дома в селе Никольском Алеутского района Переход сухогруза из Приморья на Камчатку занял неделю. С борта «Николая Ахромеева» на воду баржу спустили за 40 минут. Перед эксплуатацией «Камчатки-2» необходимо провести необходимые регистрационные процедуры, после чего грузопассажирское судно будет отправлено в Пенжинский район. Такое решение было принято Губернатором Камчатского края после встречи с жителями самого северного муниципалитета полуострова, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края. «Это второе судно проекта ПР20170Б «Камчатка», доставленное на полуостров с начала года. Строительство барж этой серии велось под непрестанным контролем Правительства Камчатского края. Напомню, что Ливадийский ремонтно-судостроительный завод, с которым был заключен контракт на строительство судов, в сентября 2018 года посетил Губернатор субъекта. Тогда же была достигнута договоренность о строительстве на этой верфи автопассажирского парома, который придет на смену «Капитану Драбкину», сейчас судостроители занимаются сборкой его секций. Кроме того, на Находкинском судоремонтном заводе продолжается строительство двух 20-тонных барж для нужд Камчатки. Напомню, обеспечение бесперебойного пассажирского сообщения между населенными пунктами Камчатки – это задача, поставленная перед Правительством субъекта Владимиром Ивановичем Илюхиным», – сказал заместитель Председателя Правительства субъекта Юрий Зубарь. Он напомнил, что первая баржа серии «Камчатка» уже доставлена в Олюторский район. Каждое из судов способно вместить 40 тонн груза и 25 пассажиров. Два двигателя, мощностью 300 лошадиных сил каждый, увеличивают максимальную скорость движения до 10 узлов. Благодаря размеру палубы, на ней можно перевозить легковые и грузовые автомобили, а также грузы длиной до 24 метров. Кроме того, на борту «Николая Ахромеева» на Камчатку доставлены материалы, необходимые для строительства многоквартирного дома в селе Никольском. «Общий вес всех конструкций и материалов, которые будут использованы при строительстве, составляет 319 тонн. Этот груз достаточно большой в объеме, поэтому в Никольское он будет доставляться несколькими партиями. С судна «Николай Ахромеев» контейнеры будут перегружены на «Сосновки». Мы рассчитываем доставить на остров Беринга все конструкции за четыре рейса», – сообщил директор ГУП КК «КамчатТрансФлот» Иван Капралов. Что касается баржи «Камчатка-2», она начнет работу на переправах Пенжинского района в навигацию 2020 года. Журнал "Дальневосточный капитал".

