Из Приморья на Камчатку доставлено новое грузопассажирское судно

«Это второе судно проекта ПР20170Б «Камчатка», доставленное на полуостров с начала года. Строительство барж этой серии велось под непрестанным контролем Правительства Камчатского края. Напомню, что Ливадийский ремонтно-судостроительный завод, с которым был заключен контракт на строительство судов, в сентября 2018 года посетил Губернатор субъекта. Тогда же была достигнута договоренность о строительстве на этой верфи автопассажирского парома, который придет на смену «Капитану Драбкину», сейчас судостроители занимаются сборкой его секций. Кроме того, на Находкинском судоремонтном заводе продолжается строительство двух 20-тонных барж для нужд Камчатки. Напомню, обеспечение бесперебойного пассажирского сообщения между населенными пунктами Камчатки – это задача, поставленная перед Правительством субъекта Владимиром Ивановичем Илюхиным», – сказал заместитель Председателя Правительства субъекта Юрий Зубарь.