На Амурском судостроительном заводе начали строить корабль для рыболовов Камчатки

Торжественная церемония закладки строительства малого рыболовного сейнера прошла на территории Судостроительного завода им. Октябрьской революции После завершения строительства судно передадут рыболовному предприятию Камчатского края. Длина будущего сейнера проекта 13,38 (МРС-239) составит более 23 метров, а максимальное водоизмещение превышает 112 тонн. Это первый случай закладки корабля такого размера на Судостроительном заводе в Благовещенске с 2012 года. «Недавно нами было получено обращение от рыбопромыслового комитета Камчатского края с предложениями о налаживании производства новых рыболовных судов. Предварительная потребность региона в них – 42 единицы. Значительно улучшить ситуацию с заказами поможет постановление Правительства РФ о компенсации 30% затрат на приобретение кораблей отечественного производства для рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке. Решение очень своевременное и поможет нашим судостроительным заводам быть конкурентоспособными в сравнении с аналогичными сейнерами азиатского производства. Рассчитываем, что при таких условиях закладка судна в 2019 году станет началом большой перспективной работы», - прокомментировала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова. Это уже не первый опыт сотрудничества с рыбопромысловой отраслью Камчатского края. Генеральный директор Судостроительного завода им. Октябрьской революции Вячеслав Попов рассказал, что на полуострове сейчас ходят сейнеры из Амурской области, произведенные в 2004-2005 гг. «Сегодня мы рассчитываем на строительство целой серии судов такого типа, потому что они очень актуальны для рыболовной отрасли Камчатки. В регионе очень много рыболовецких компаний, расположенных в устьях рек небольшой глубины, а малая осадка у наших судов позволяет эффективно выполнять поставленных задачи в таких условиях. Производственные мощности завода сейчас позволяют выпускать нам 22 единицы в год, а всего из наших цехов за 60 лет вышло более 450 кораблей с подобными характеристиками», - отметил Вячеслав Попов. Строительство сейнеров такого типа согласно регламенту ведется по блокам. На данный момент рабочие выполнили стыковку 3 блоков. В планах до конца года провести укладку части днища корабля и приступить к возведению жилого отсека судна. К лету 2020 года судно уже должно отправится заказчику. «Судостроительный завод им. Октябрьской революции» - одно из старейших предприятий Приамурья. Оно является основным поставщиком рыболовных сейнеров отечественного производства для приморских регионов Дальнего Востока. За многолетнюю историю завода на воду было спущено более 600 кораблей разного назначения. Журнал "Дальневосточный капитал"