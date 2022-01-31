В Приморье восемь миллиардеров. Официальных

При этом, как добавили в пресс-службе ведомства, в ходе декларационной кампании — 2021 приморские налогоплательщики задекларировали доход:
— от 1 миллиона до 10 миллионов рублей — более 18 тысяч граждан;
— от 10 миллионов до 100 миллионов рублей — более 500;
— от 100 миллионов до 500 миллионов рублей — менее 100;
— от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей — 11;
— свыше 1 миллиарда рублей — 8 налогоплательщиков.
Надо отметить, что в ходе доковидной декларационной кампании — 2019 о доходах свыше миллиарда рублей также заявили восемь приморцев. Представители краевой УФНС не стали уточнять отрасли экономики Приморья, в которых можно заработать баснословные прибыли.