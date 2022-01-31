В Приморье восемь миллиардеров. Официальных

В краевом управлении Федеральной налоговой службы подвели предварительные итоги декларационной кампании — 2021. Как уже писал «ЗР», перед государством о доходах, полученных в 2020 году, отчитались свыше 170 тысяч жителей края. Из них 48 тысячам граждан начислили налог — на общую сумму свыше одного миллиарда рублей.

При этом, как добавили в пресс-службе ведомства, в ходе декларационной кампании — 2021 приморские налогоплательщики задекларировали доход: — от 1 миллиона до 10 миллионов рублей — более 18 тысяч граждан; — от 10 миллионов до 100 миллионов рублей — более 500; — от 100 миллионов до 500 миллионов рублей — менее 100; — от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей — 11; — свыше 1 миллиарда рублей — 8 налогоплательщиков. Надо отметить, что в ходе доковидной декларационной кампании — 2019 о доходах свыше миллиарда рублей также заявили восемь приморцев. Представители краевой УФНС не стали уточнять отрасли экономики Приморья, в которых можно заработать баснословные прибыли.

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