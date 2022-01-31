В Приморье восемь миллиардеров. Официальных

В Приморье восемь миллиардеров. Официальных
В Приморье восемь миллиардеров. Официальных
Сегодня, 12:14БизнесФото: 1mediainvest.ru
В краевом управлении Федеральной налоговой службы подвели предварительные итоги декларационной кампании — 2021. Как уже писал «ЗР», перед государством о доходах, полученных в 2020 году, отчитались свыше 170 тысяч жителей края. Из них 48 тысячам граждан начислили налог — на общую сумму свыше одного миллиарда рублей.

При этом, как добавили в пресс-службе ведомства, в ходе декларационной кампании — 2021 приморские налогоплательщики задекларировали доход:

— от 1 миллиона до 10 миллионов рублей — более 18 тысяч граждан;

— от 10 миллионов до 100 миллионов рублей — более 500;

— от 100 миллионов до 500 миллионов рублей — менее 100;

— от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей — 11;

— свыше 1 миллиарда рублей — 8 налогоплательщиков.

Надо отметить, что в ходе доковидной декларационной кампании — 2019 о доходах свыше миллиарда рублей также заявили восемь приморцев. Представители краевой УФНС не стали уточнять отрасли экономики Приморья, в которых можно заработать баснословные прибыли.

Сюжеты:
Приморье
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НалогиПриморье
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