Кнопка «ЭРА-ГЛОНАСС» опять в центре скандала

Кнопка «ЭРА-ГЛОНАСС» опять в центре скандала
Сегодня, 10:26БизнесФото: umc-auto.ruФАС подозревает сговор нескольких компаний
Федеральную антимонопольную службу (ФАС) заинтересовал рост цен на устройства вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». Ведомство проведет проверку на предмет наличия сговора крупных компаний.

О скачке цен ФАС поставило в известность поступившее обращение, сообщает «Интерфакс».

Согласно документу, четыре крупнейших производителя таких приборов находятся в сговоре с целью повысить стоимость устройств «ЭРА-ГЛОНАСС» на российском рынке. Утверждается, что «Форт-Телеком», «Итэлма», «Евро-сигнал Технолоджи» и «Сантэл Навигация» поставляют свою продукцию только компаниям, с которыми ранее было заключено соглашение о продаже экстренных кнопок по определенной цене.

Фирмы, которые готовы продавать устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) дешевле названной компаниями цены, просто не получают поставки аппаратуры от этих производителей.

Ранее средняя цена УВЭОС держалась на уровне 13 000 — 14 000 рублей, однако после начала действия этого соглашения цены подскочили примерно до 23 500 рублей.

Спрос на УВЭОС в крае связан с постоянным ввозом из Японии автомобилей, на которые, согласно закону, требуется установить такое устройство.

«Высокая стоимость затрат на оформление машины из-за повышения стоимости кнопок „ЭРА-ГЛОНАСС“ создает социальное напряжение среди населения Приморья», — рассказали в краевом управлении Федеральной антимонопольной службы.

Юрий РОГОВ.

Сюжеты:
Приморье
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