Умный офис от «Ростелекома»: как дальневосточники контролируют бизнес удаленно

Умный офис от «Ростелекома»: как дальневосточники контролируют бизнес удаленно
Умный офис от «Ростелекома»: как дальневосточники контролируют бизнес удаленно
Сегодня, 11:19БизнесФото: Ростелеком
Компании Дальнего Востока стали чаще оснащать офисы и производственные помещения умными устройствами для контроля и безопасности. В 2021 году количество клиентов услуги «Умный офис» от «Ростелекома» на Дальнем Востоке выросло на 74%.

Сервис позволяет удаленно контролировать изменение температуры, влажности и освещения в помещениях и моментально уведомляет о сбоях в сети и внештатных ситуациях по СМС или электронной почте.

«Вместе с развитием цифровых технологий растет и количество сервисов, основанных на интернете вещей и Big Data. И если раньше такие решения больше применялись промышленными предприятиями и крупными агрохолдингами, то теперь они становятся обыденностью и без подобных услуг не обходится ни одна компания. Сегодня мы предлагаем клиентам комплексные решения на базе интернета вещей, которые позволяют существенно оптимизировать издержки и автоматизировать процессы на предприятии любого масштаба», — рассказывает Александр Костерин, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами региона «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».

Умный офис — это система беспроводных датчиков и управляемых устройств для любых помещений. В нее входят датчики открытия, движения, протечки и дыма, умные розетки и лампочки. Все приборы подключаются к контроллеру.

Вся система управляется удаленно через личный кабинет. В нем же клиент настраивает необходимые сценарии работы умного офиса: задает параметры микроклимата помещений и потребления электроэнергии приборами. Кроме оповещения о внештатных ситуация, система собирает необходимую статистику. Например, мониторинг энергопотребления покажет, в какие дни и часы освещение и приборы можно отключить и сэкономить на оплате электричества.

Сотрудники «Ростелекома» подберут оптимальный тариф и устройства исходя из плана помещения заказчика и порекомендуют места, куда лучше всего установить датчики и контроллеры. А после установки оборудования помогут настроить услугу в личном кабинете.

Сервис работает на сети любого провайдера, однако «Ростелеком» также предлагает высокоскоростной доступ к сети по оптическому кабелю.

Узнать подробнее об этой и других услугах для корпоративных клиентов можно на сайте и по телефону 8 800 200 30 00.

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