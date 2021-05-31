Генпрокуратура признала чрезмерным давление на бизнес на Дальнем Востоке

Механизмы защиты инвесторов и предпринимателей в Дальневосточных регионах будут обсуждены Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики

Как сообщает пресс-служба ведомства, Генеральной прокуратурой Российской Федерации проанализировано состояние законности при реализации проектов в преференциальных режимах территорий опережающего социально-экономического развития и Свободного порта Владивосток. Реализованные поручения Президента Российской Федерации по опережающему развитию Дальнего Востока дали наиболее быстрый эффект в экономике. С 2015 года в территориях опережающего развития и свободном порту Владивосток стартовали более 26700 новых предприятий с фактическим вложением в макрорегион почти 1,85 триллиона рублей. Более 70% — это инвестиции в несырьевые предприятия, которые дают диверсификацию экономики, развитие технологий, повышают компетенции работников. За этот период рост промышленного производства на Дальнем Востоке в два раза превысил среднероссийский — 24% в ДФО против 12% в среднем по стране. Впервые за многие годы зафиксирован положительный приток молодых специалистов в возрастной категории от 20 до 24 лет. Улучшился инвестиционный климат: 10 из 11 субъектов ДФО показали рост в национальном рейтинге АСИ. Республика Саха (Якутия), Амурская область, Камчатский край и Сахалинская область попали в топ-30 рейтинга. Налоговые и таможенные поступления от резидентов (94 миллиарда рублей) уже превысили расходы консолидированного бюджета на инфраструктуру, а также налоговые и таможенные льготы резидентам (75 миллиардов рублей). Однако серьезной проблемой, с которой сталкивается бизнес, являются различные бюрократические препоны. Практически во всех субъектах контролирующими органами нарушаются специальные требования к проведению проверок юридических лиц, работающих в пределах территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. В ряде случаев не обеспечивалось надлежащее функционирование объектов инфраструктуры территорий с преференциальными экономическими режимами, а также бюджетное финансирование на их создание. Эти и другие вопросы, связанные со снижением административного давления на бизнес, повышением инвестиционной привлекательности Дальнего Востока путем совершенствования контрольно-надзорной деятельности, работой специальных механизмов защиты инвесторов и предпринимателей в ДФО будут рассмотрены на предстоящем совместном с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики расширенном межведомственном совещании под сопредседательством заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрия Демешина, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. По итогам планируется выработать комплекс мероприятий по развитию ТОР и СПВ, противодействию нарушениям прав инвесторов и укреплению законности в данной сфере.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter