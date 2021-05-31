Инвесторы вложили миллиарды в биржевые ПИФы

Биржевые фонды — самый быстрорастущий сегмент на рынке доверительного управления. Почему инвесторы выбирают этот финансовый инструмент и во что вкладывают деньги, рассказал директор департамента по развитию агентских продаж и региональной дистрибуции УК «Альфа-Капитал» Алексей Алексеев.

За прошлый год активы биржевых ПИФов показали рекордный прирост: по данным агентства «Эксперт РА», они увеличились почти на 69 млрд рублей. Суммарный объем средств, инвестированных в бумаги фондов под управлением УК «Альфа-Капитал», к концу 2020 года составил 12,1 млрд рублей. По этому показателю компания входит в топ-3 крупнейших игроков рынка. В первом квартале этого года объем привлечения в биржевые фонды, которыми управляет компания, превысил 5,7 млрд рублей. Лидером по притоку стал фонд, инвестирующий в китайский рынок, торги бумагами которого компания запустила в конце прошлого года. Алексей Алексеев Фото: предоставлено "Альфа-Капитал" Приток средств в биржевые фонды напрямую связан с активностью частных инвесторов. На фоне низких ставок по вкладам многие россияне попытались зарабатывать на фондовом рынке. По данным МосБиржи, в 2020 году было открыто почти 5 млн уникальных брокерских счетов. По информации ЦБ, к концу сентября прошлого года в биржевые ПИФы вкладывали средства более 800 тысяч пайщиков. Кроме того, рост активов биржевых ПИФов объясняется увеличением их числа на рынке. В прошлом году УК «Альфа-Капитал» запустила на бирже торги паями трех новых фондов. Сейчас в линейке компании есть шесть БПИФов, в том числе инвестирующие в облигации, российские и иностранные акции. Самыми популярными у клиентов остаются фонды на иностранные биржевые индексы — они лидируют как по объемам привлечения, так и по активам. Суммарный объем средств в четырех биржевых ПИФах, вкладывающих в индексы зарубежных рынков, по данным на конец марта превышал 17,79 млрд рублей или составлял около 97% активов фондов под управлением компании. Интерес к инвестициям в иностранные активы объясняется тем, что на фоне ослабления рубля инвесторы пытаются защитить свои накопления от девальвации. Биржевые фонды УК «Альфа-Капитал» позволяют инвестировать средства не только в рублях, но и в долларах, а также в европейской валюте. Это позволяет им показывать результаты на порядок выше ставок по вкладам и обгонять биржевые индексы. В прошлом году, по данным Investfunds, из 19 биржевых фондов половина показали доходность выше 30%, а фонды технологического сектора заработали более 75%. Индекс Московской Биржи за этот период вырос лишь на 8%, тогда как индекс РТС снизился более чем на 10% из-за ослабления отечественной валюты. Важным фактором для роста продаж биржевых фондов остается и то, что на рынок сейчас приходит большое число начинающих инвесторов. Многие из них не обладают достаточным опытом или размером капитала, позволяющим собрать хорошо диверсифицированный портфель ценных бумаг. Биржевые фонды позволяют решить эту проблему: вложиться в акции, входящие в S& P500 или индекс 600 европейских компаний, можно обладая небольшой суммой. Например, стоимость бумаг фондов УК «Альфа-Капитал», инвестирующих в компании из индекса S& P500 или NASDAQ, в апреле была на уровне 15–20 долларов, а купить паи фонда китайских акций можно было немногим дороже 100 рублей. Многие управляющие также дают возможность инвестировать в биржевые ПИФы клиентам, заключившим договор ИДУ. В частности, УК «Альфа-Капитал» предлагает своим клиентам стратегии, которые позволяют вкладывать средства во все четыре БПИФа, инвестирующие в иностранные активы. Скажем, вложиться в стратегию «Альфа Китайские акции» можно имея всего тысячу рублей. Бонусом для долгосрочных инвесторов является возможность получить налоговый вычет с полученного дохода после трех лет владения. В этом году, считает Алексей Алексеев, биржевые фонды снова могут стать самым быстрорастущим сегментом российского рынка коллективных инвестиций. Ставки по вкладам остаются на довольно низком уровне (средняя максимальная ставка в топ-10 банков в конце апреля составляла 4,72%), поэтому есть большая вероятность того, что приток частных инвесторов на отечественный рынок продолжится. При благоприятной конъюнктуре рынка и продолжении притока частных инвестиций в этом году суммарные активы биржевых фондов могут превысить 200 млрд рублей. Также на рынке наверняка будут появляться новые игроки, а старые продолжат расширять линейки своих биржевых фондов. В частности, «Альфа-Капитал» в этом году планирует запустить торги паями нескольких новых БПИФов. На российском рынке еще довольно много свободных ниш — он на порядок уступает международному, где торгуются бумаги тысяч разных ETF, активы которых превышают 8 трлн долларов. Например, сравнительно недавно у нас появились дивидендные биржевые фонды, а также БПИФы, вкладывающие в драгоценные металлы, и фонды.

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