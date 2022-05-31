А мы пойдём сухим путём: товары из Вьетнама в Россию повезут по железной магистрали

А мы пойдём сухим путём: товары из Вьетнама в Россию повезут по железной магистрали
А мы пойдём сухим путём: товары из Вьетнама в Россию повезут по железной магистрали
Сегодня, 11:39БизнесФото: 1MI
Лидер контейнерной железнодорожной логистики в Евразии — компания «Трансконтейнер» организовала доставку продуктов и промышленных товаров из Вьетнама в Россию по железнодорожному маршруту — через пограничный переход «Забайкальск».

Как стало известно ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, перевозка грузов по регулярному железнодорожному маршруту составит около 35 дней. Сервис ориентирован на поставку чая, кофе и одежды для дальнейшей реализации в торговых сетях.

— Ежемесячно по этому маршруту мы планируем отправлять не менее двух контейнерных поездов, — приводятся в сообщении «Трансконтейнера» слова директора по продажам и клиентскому сервису Никиты Пушкарева.

Справка «ЗР»

Парк контейнеров компании «Трансконтейнер» составляет порядка 100 тыс. единиц вместимостью более 140 тыс. ДФЭ, фитинговых платформ — более 40 тыс. единиц. Компания владеет 37 железнодорожными терминалами в России, еще тремя управляет в форме дочерних и совместных предприятий. Единственным акционером является группа компаний «Дело».

Сюжеты:
Приморье
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