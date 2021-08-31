БАМу грозит существенное снижение объемов перевозки угля из Бурятии и Хакасии

Предприятие «Эльгауголь» получило от российских властей предварительное разрешение на первоочередной провоз 20 млн тонн угля в год по Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Первоначально компания запросила разрешение на 30 млн тонн. Взамен предприятие предложило построить свою железную дорогу и покинуть магистраль.

В случае получения одобрения, перевозка угля из Бурятии и Хакасии может сильно упасть, пишет «Коммерсант». «Эльгауголь», разрабатывающий самое крупное в России месторождение коксующегося угля приндлежит Альберту Авдоляну. Новую магистраль планируют проложить от Эльгинского месторождения до поселка Чумикан на берегу Охотского моря, а также в местный порт. Проект обойдется в 97 миллиардов рублей. Если события будут развиваться по этому сценарию, то уже в 2022—2023 годах объемы вывоза ископаемого топлива по БАМу из других регионов придется снизить на 18 миллионов тонн. Это затронет такие угольные компании как СУЭК, «Коулстар» и «Русский уголь». По некоторым данным, из-за снижения перевозок для республики, потянет за собой не только снижение налоговой базы, но и приведет к блокировке развития федерального проекта Бейского угольного кластера. «Одна из причин - непрофессионализм регулятора. В чем его роль? Поддерживать и развивать то, что создавалось годами. Здесь же мы видим ситуацию, когда фактически уничтожается ранее стабильно работавшее. Кроме того, речь идет и о том, что неправильно реализуются поручения президента, ведь другие проекты тоже основываются на таких же поручениях», — недоумевают угольщики. В Минэнерго сообщили, что рассмотрение вопроса продолжается. В приоритете — решение, которое удовлетворит все стороны.

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