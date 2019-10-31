Есть еще желающие? Cтатус резидента ТОР или СПВ раздают максимально быстро

Напомним, на сегодняшний день по соглашениям с АО «КРДВ» инвестиционную деятельность на территориях опережающего развития и в свободном порту Владивосток ведут более 1960 резидентов с проектами на сумму около 3,6 трлн рублей, реализация которых позволит создать 144 тысячи рабочих мест. Из них 253 проекта уже запущены, фактически вложено более 457,7 млрд рублей частных инвестиций, создано почти 30,5 тысячи современных рабочих мест.