На Сахалине завершен первый этап реконструкции дороги на Холмском перевале

Ремонт трассы необходим в связи с тем, что асфальтовое покрытие лежит не на коренных породах, а на насыпном грунте. Если не предпринять мер, то оползневый процесс продолжится, а это, в свою очередь, может привести к повреждению опоры высоковольтной линии электропередач, а также к закрытию автомобильного сообщения между населенными пунктами на юге Сахалина.