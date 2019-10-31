ННК чистит резервуары на своих АЗС

«Регулярные зачистки резервуаров на всех АЗС – это дорогостоящая, но важная и необходимая процедура, в процессе которой из ёмкостей полностью удаляется как топливо, так и весь возможный осадок, что позволяет гарантированно сохранять наивысшее качество топлива. А качественное топливо – это долговечность двигателя автомобиля», - разъяснили в Группе компаний ННК.