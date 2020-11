ННК чистит резервуары на своих АЗС

Клиентам популярной сети автозаправочных станций беспокоиться не о чем

Клиентам популярной сети автозаправочных станций беспокоиться не о чем Поводов для беспокойства у автовладельцев нет – АЗС поочередно прекращают работу всего на несколько дней, что позволяет минимизировать неудобства для клиентов сети ННК. Работы по зачистке резервуаров должны проводиться не реже одного раза в два года. Сначала специальная бригада осушает емкости для хранения топлива. На втором этапе слой осадка нефтепродуктов снимается с внутренних стенок. При помощи специальных вакуумных насосов удаляются нефтешлам, донный осадок и другие загрязнения, которые могли попасть внутрь при эксплуатации. Важно отметить, что зачистка резервуаров проходит под строгим контролем специальной комиссии с составлением акта зачистки. Весь собранный нефтешлам утилизируется на специально предназначенных для этого полигонах. По оценке экспертов Государственных региональных центров стандартизации, метрологии и испытаний, в первую очередь некачественное топливо присутствует на АЗС, где не проходит регулярная зачистка резервуаров. Проведение данных работ является неотъемлемой частью эксплуатации АЗС в руках добросовестного поставщика нефтепродуктов. «Регулярные зачистки резервуаров на всех АЗС – это дорогостоящая, но важная и необходимая процедура, в процессе которой из ёмкостей полностью удаляется как топливо, так и весь возможный осадок, что позволяет гарантированно сохранять наивысшее качество топлива. А качественное топливо – это долговечность двигателя автомобиля», - разъяснили в Группе компаний ННК. Напомним, что одноименная сеть с ярким логотипом-солнцем реализует топливо, произведенное на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе. По пути следования от ХНПЗ до АЗС, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, каждая партия бензина проходит около 80 лабораторных анализов. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter