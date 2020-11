Первая пятилетка "свободы"

Условия, предлагаемые инвесторам на Дальнем Востоке, выгоднее, чем в особых экономических зонах АТР

Условия, предлагаемые инвесторам на Дальнем Востоке, выгоднее, чем в особых экономических зонах АТР Прошло пять лет с момента запуска на Дальнем Востоке режима территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ), за это время в новые зоны официально было привлечено инвестиций на 440 млрд рублей. Режимы развития дают преимущество по налоговым льготам по сравнению с другими крупными зонами в Азии, однако по факту инвесторы по-прежнему сталкиваются с нехваткой инфраструктуры и дефицитом кадров. Территории опережающего развития появились после принятия соответствующего закона в 2014 году. Первые зоны начали функционировать в 2015 году, тогда же, в сентябре, прошел и первый Восточный экономический форум, на котором новые льготы были представлены российским и зарубежным инвесторам. Всего на Дальнем Востоке было образовано 18 ТОР, в нынешнем году появились еще две зоны - «Забайкалье» и «Бурятия», после того как два одноименных региона вошли в состав Дальневосточного федерального округа. Более того, предполагается, что новые ТОР будут открываться и на территории моногородов в этих регионах. Параллельно с 2015 года действует и режим Свободного порта Владивосток, который теперь распространен на 22 муниципалитета пяти регионов РФ, включая все ключевые порты юга Дальнего Востока: от Зарубино до Находки, а также международный аэропорт Владивосток и портовые зоны в других регионах (включая Камчатку, Сахалин, Чукотку, Ванино в Хабаровском крае). Здесь, помимо налоговых льгот, инвесторы получили возможность привлекать иностранную рабочую силу без ограничений по квотам, а также применять процедуру свободной таможенной зоны, то есть ввозить товары без уплаты пошлин при условии их переработки и экспорта. Условия, предлагаемые инвесторам на Дальнем Востоке, выгоднее, чем в особых экономических зонах как в России, так и странах Азиатско-Тихоокеанского региона. По налогу на прибыль в ТОР и СПВ применяется нулевая ставка в течение первых пяти лет, 12% - в последующие пять лет (льгота по региональной части налога устанавливается субъектом РФ). При этом сейчас рассматривается предложение Минвостокразвития о введении единой ставки 7% на весь срок реализации проекта. На пять лет обнулены также налоги на землю и имущество (в следующие пять лет ставка составляет 2,2%). А ставка единого социального налога снижена с 30% до 7,6%. По данным Минвостокразвития, на особых территориях работают 236 компаний, инвестировавших 440 млрд рублей, из которых 345 млрд рублей пришлось на ТОР и 95 млрд рублей - на режим Свободного порта. В ТОР уже реализовано 95 проектов, в СПВ - 141, при этом в ТОР создано 19,5 тыс. рабочих мест, в СПВ - 10,1 тыс. Суммарный объем заявленных инвестиций компаний, зарегистрировавших свои проекты, гораздо выше - 3,2 трлн руб. С 2013 года на Дальний Восток удалось привлечь более 600 млрд рублей частных инвестиций, из которых 80% - российские, сообщил на прошедшем в сентябре Восточном экономическом форуме вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ. Также, теперь на долю Дальнего Востока приходится больше четверти прямых иностранных инвестиций в РФ, хотя пять лет назад этот показатель составлял 2%. Впрочем, помимо привлечения новых инвестиций непосредственно резидентами зон, важной целью запуска особых режимов должно было стать и улучшение инвестклимата в регионах округа. По данным национального рейтинга, составляемого четверкой деловых объединений (РСПП, ТПП, «Деловая Россия» и «Опора России») и Агентством стратегических инициатив (АСИ), ни один из регионов, где действуют ТОР и СПВ, пока не входит в двадцатку лучших по состоянию инвестклимата (баллы выставляются по четырем блокам: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства). Однако Якутия за год показала максимальный рост показателей, поднявшись с 52-го на 22-е место, а Камчатка в последней версии рейтинга заняла 28-е место (два года назад она была 66-й), Сахалин год назад тоже совершил резкий скачок - с 79-го на 37-е место. Амурская область в этом году поднялась с 37-го на 35-е место (для сравнения: в 2015 году регион занимал 78-ю строчку), Приморский край - с 76-го до 55-го места. Хабаровский край остается лишь на 73-й позиции из 81. Наибольшая концентрация ТОР и зарегистрированных в них резидентов - в Приморском крае. Сейчас в регионе четыре такие зоны. В ТОР «Нефтехимический» ведется строительство завода минеральных удобрений. В ТОР «Большой Камень», помимо строящейся верфи «Звезда», зарегистрирован и ряд частных инвесторов с проектами по переработке рыбы, производству стройматериалов и металлических изделий (суммарно на 214 млрд рублей). Еще больше проектов в ТОР «Надеждинская», и, хотя заявленный объем инвестиций одной компании составляет в среднем лишь несколько десятков миллионов рублей, их совокупный объем оценен в 32 млрд рублей. В основном это компании, задействованные в логистике, деревообработке, производстве стройматериалов, но есть и проект по сборке двигателей для автомобилей Mazda. Еще один ТОР - «Михайловский» - ориентирован на агропроекты (объем инвестиций - 72 млрд рублей). Здесь якорным инвестором выступает компания «Русагро». Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter