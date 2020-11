Порт Владивосток может заговорить по-арабски

Одна из крупнейших компаний Приморского края может сменить владельцев

Одна из крупнейших компаний Приморского края может сменить владельцев Портовый оператор из Объединенных Арабских Эмиратов) Dubai Ports World (DP World) в консорциуме с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) претендует на покупку доли в Транспортной группе FESCO (головная компания - ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП), которая владеет ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток). По сведениям газеты «Золотой Рог», продавцами могут выступить структуры владельца группы «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА, который обвиняется в рамках уголовных дел и находится в СИЗО. Группа FESCO - один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе принадлежат ПАО «Владивостокский морской торговый порт», железнодорожный оператор «Трансгарант», 75% минус 1 акция акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка». В управлении FESCO - порядка 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 5 тыс. единиц. В составе флота - 20 транспортных судов, в основном работающих на собственных морских линиях. Находящийся под стражей совладелец группы «Сумма» Зиявудин МАГОМЕДОВ владеет 32,5% акций ПАО «ДВМП», 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG. DP World - один из крупнейших мировых портовых операторов. Владеет более чем 65 терминалами, штаб-квартира в Дубае. В первую очередь компания сфокусирована на контейнерном бизнесе, Напомним, что еще в январе 2016 года гендиректор РФПИ Кирилл ДМИТРИЕВ и председатель совета директоров DP World Султан Ахмед бен Сулейм подписали в Давосе соглашение о создании СП DP World Russia, которое будет инвестировать в объекты российской портовой, транспортной и логистической инфраструктуры. DP World получило в СП 80%, РФПИ - 20%. Объем вложений СП в порты РФ может составить до $2 млрд, то есть DP World инвестирует около $1,6 млрд, а РФПИ вместе с другими ближневосточными фондами в рамках автоматической модели соинвестирования - $400 млн. Предполагалось, что российско-арабское СП может выкупить у «Суммы» проект «Большой порт Зарубино» и угольный терминал в порту Восточный, однако первый объект сегодня так и остался на бумаге, а второй приобрел новых собственников в лице угольной компании. В дальнейшем СП сменило приоритеты – заявка на покупку доли в FESCO арабы и РФПИ подали в 2017 году, но правительственная комиссия по иностранным инвестициям не согласовала сделку. Как объясняла председатель совета директоров FESCO Лейла МАМЕДЗАДЕ, согласование потребовалось, поскольку ПАО «ВМТП» является стратегическим объектом. Досье "Золотого Рога": Ежегодная пропускная способность «Владивостокского морского торгового порта» достигает 5 млн тонн генеральных грузов и нефтепродуктов, 150 тыс. единиц автомобилей и колесной техники и свыше 600 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Стивидор в I полугодии 2019 года увеличил перевалку грузов различной номенклатуры на 12,8% по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года, до 5,6 млн тонн. Достигнутый результат является рекордным показателем по первым полугодиям в истории порта. 65,8275% акций ВМТП владеет ООО «М-Порт» (Москва), еще 28,458% - ООО «Национальная контейнерная компания» (Москва). И «М-Порт», и «Национальная контейнерная компания» полностью контролируются ПАО «ДВМП». Срок рассмотрения ходатайства DP World по покупке доли в FESCO закончился в сентябре. «Правительственная комиссия рассматривала эту сделку и отложила ее рассмотрение на полгода или год. Этот вопрос дополнительно прорабатывается. То есть отказа не было, но и не было положительного решения. Было решение отложить и дорабатывать эту сделку», - сообщил в интервью «Интерфаксу» рассказал руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь АРТЕМЬЕВ. Напомним, что в марте один из акционеров ДВМП обратился с предложением к членам совета директоров FESCO вернуть головной офис компании во Владивосток и произвести ее перерегистрацию. Идею поддержали действующие работники и ветераны ДВМП и ВМТП. «Мы работаем на Дальнем Востоке, передвигаемся по дорогам здесь. Наши дети ходят в школы и детские сады во Владивостоке, но почему тогда налоги от нашего труда оседают в другом городе? Переезд руководства во Владивосток - самая логичная мера. Группа FESCO создавалась на базе ДВМП. В 2020 году у нас юбилейная дата и пусть свое 140-летие Дальневосточное пароходство встретит на Дальнем Востоке», - звучало на митинге во Владивостокском морском торговом порту. Совет директоров FESCO данную идею не поддержал, но вскоре после этого подтвердил намерение не продавать ВМТП в ближайшей перспективе. На этом фоне было принято решение о смене руководителя филиала ДВМП во Владивостоке. В кулуарах Петербургского экономического форума (ПМЭФ) 2019 президент FESCO Александр ИСУРИН сообщил, что группа осенью представит основные моменты краткосрочного бизнес-плана на 2019-2021 гг. Основными направлениями развития компании в краткосрочной перспективе станут три направления - развитие контейнерных перевозок, увеличение транзита и нишевые проекты на отдельных рынках. Бизнес-планом предусматривается серьезное финансирование развития ПАО «Владивостокский морской торговый порт». «До конца 2021 года мы планируем потратить на CAPEX (от англ. CAPital Expenditure, капитал, использующийся компаниями для приобретения или модернизации физических активов – Прим. авт.) порта не менее $50 млн» - сказал Исурин. Речь идет о расширении территории, обновлении кранового хозяйства, строительстве новых складов, ремонте и обновлении ж/д путей. Стратегию развития ВМТП планируется согласовать с ФГУП «Росморпорт» и администрацией города Владивосток. На фото: Докеры ВМТП еще не знают, кто будет их хозяевами. Фото из архива Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

