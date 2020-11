Сахалин летом 2020 года примет 15 чартерных авиарейсов с туристами из Японии

Данное решение было озвучено во время российско-японской встречи на международной туристической выставке "JATA Tourism Expo 2019" в Осаке

Данное решение было озвучено во время российско-японской встречи на международной туристической выставке "JATA Tourism Expo 2019" в Осаке Мероприятие посетили свыше 130 тысяч гостей и участников из более чем 100 стран. Свой туристический потенциал представили Сахалинская область, Приморский и Камчатский края, а также Республика Бурятия, Мурманская и Новосибирская области. Туристско-информационный центр и туроператоры островного региона «Битомо», «Санрайз», «Мегатур», «Адреналин-тур» и «Джапан тревел-центр» представили сахалинские продукты и участвовали в бизнес-встречах, сообщиили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области. Одним из важных мероприятий выставки стала сессия по трансграничным маршрутам, в которой принял участие руководитель Агентства по туризму Японии мистер Хироси Табата. – Решение организовать чартерные рейсы на Сахалин было принято Агентством по туризму Японии и Японской ассоциацией туроператоров JATA после успешной реализации пилотного проекта летом текущего года. Также JATA планирует проложить в дальневосточные города еще ряд тестовых маршрутов, – отметила руководитель агентства по туризму Сахалинской области Наталья Пахолкова. В ходе встречи японская сторона предложила создать в Токио и Саппоро Единый туристический информационный центр России. Учреждение сможет информировать японцев об облегченном алгоритме получения электронной визы в Россию, а также о близости расположения регионов Дальнего Востока и их уникальности. Также руководители отраслевых органов власти регионов Дальнего Востока пригласили японские компании JATA, JAL, SODIS на презентацию программ по трансграничным маршрутам на Дальневосточную неделю туризма, которая пройдет с 2 по 8 декабря 2019 года в Сахалинской области. Журнал "Дальневосточный капитал".

