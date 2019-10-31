Сахалин летом 2020 года примет 15 чартерных авиарейсов с туристами из Японии

– Решение организовать чартерные рейсы на Сахалин было принято Агентством по туризму Японии и Японской ассоциацией туроператоров JATA после успешной реализации пилотного проекта летом текущего года. Также JATA планирует проложить в дальневосточные города еще ряд тестовых маршрутов, – отметила руководитель агентства по туризму Сахалинской области Наталья Пахолкова.