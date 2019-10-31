"Таможенный статус" делает сайру золотой для россиян

Казалось бы, что такие по форме и сути целиком формальные придирки таможни в 2017 году не должны были в 2019 году вернуть президента к решению этой проблемы (учитывая при этом, что за 2 года разбирательств с таможней и поиска истины только правительственная комиссия собиралась не один раз). В том, что рыбаки не обманывали государство и не нанесли ему ущерб, к 2017 году уже разобрались президент, правительство, ФСБ, Следственный комитет, Минсельхоз. Выяснили главное: продукция — российская, а при ввозе на территорию Таможенного Союза российской продукции пошлина не платиться. То есть предприятие никоим образом, не навредило государству, не пыталось уйти от уплаты таможенной пошлины, не занималось контрабандой, не нарушало никаких законов. Но видимо, этот факт не сильно влияет на "настрой" доказать, что таможенная служба никогда не ошибается. И если первоначальный вердикт "виновны" не подтвердился, то сегодня есть инструменты его "реанимации".