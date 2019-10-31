В Приморье начало действовать зимнее расписание внутрикраевых авиарейсов

Напомним, в настоящее время малая авиация летает по 13 маршрутам внутри Приморья. Самолетами и вертолетами для путешествий по краю с начала года воспользовались уже более 30 тысяч человек. Этот вид пассажирских перевозок остается востребованным у жителей и гостей края, а стоимость авиабилетов – доступной. Так, слетать из Владивостока в Терней можно за 2 507 рублей в одну сторону, дешевле, чем на автобусе, и гораздо быстрее: вместо 14 часов – два.