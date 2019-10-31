В Приморье начало действовать зимнее расписание внутрикраевых авиарейсов

В Приморье начало действовать зимнее расписание внутрикраевых авиарейсов

31 октября 2019, 10:39
Бизнес
Авиакомпания "Аврора" выполняет авиарейсы внутри Приморья по зимнему расписанию

С 27 октября авиакомпания "Аврора" выполняет авиарейсы внутри Приморья по зимнему расписанию

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморья, из Владивостока в Дальнереченск рейс будет выполняться два раза в неделю, в Дальнегорск – ежедневно, в Преображение – пять раз в неделю, в Кавалерово –ежедневно, в Пластун – два раза в неделю, в Терней – шесть раз в неделю.

Из Тернея в Светлую можно будет слетать четыре раза в неделю, в Единку и Амгу – один раз в неделю. Из Дальнереченска в Восток – два раза в неделю, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.

Напомним, в настоящее время малая авиация летает по 13 маршрутам внутри Приморья. Самолетами и вертолетами для путешествий по краю с начала года воспользовались уже более 30 тысяч человек. Этот вид пассажирских перевозок остается востребованным у жителей и гостей края, а стоимость авиабилетов – доступной. Так, слетать из Владивостока в Терней можно за 2 507 рублей в одну сторону, дешевле, чем на автобусе, и гораздо быстрее: вместо 14 часов – два.

Журнал "Дальневосточный капитал".

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