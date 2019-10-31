В Приморье определились с компаниями, которые заработают на вывозе коммунальных отходов

В Приморье определились с компаниями, которые заработают на вывозе коммунальных отходов

31 октября 2019, 13:40
Бизнес
В ближайшее время определят подрядчика по выпуску квитанций за новую услугу

В ближайшее время определят подрядчика по выпуску квитанций за новую услугу

Завершен отбор транспортных компаний, которые с 2020 года будут вывозить отходы в городах и районах Приморского края. По итогам конкурса определены более 30 местных компаний и две из Новосибирска, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

По словам врио вице-губернатора региона Елены Пархоменко, отбор проводился в связи с переходом на новую систему обращения с отходами, стартующей с января 2020 года.

«В обязанности перевозчиков войдет вывоз и доставка мусора к местам переработки. В подавляющем большинстве это приморские компании, что нас радует, так как это и рабочие места, и налоговые отчисления в бюджет Приморья», – пояснила она.

Замглавы региона отметила, что сейчас уже заключены все договоры с полигонами отходов, где и будет утилизироваться мусор.

Елена Пархоменко сообщила, что в ближайшее время определят подрядчика по выпуску квитанций за новую услугу, после чего будет установлен тариф на вывоз отходов.

«Также проходят конкурсы на покупку спецтехники, оборудования для перевозки и переработки мусора в отдаленных районах края», – обозначила она, добавив, что на эти цели из бюджета края направлено около 220 миллионов рублей.

Напомним, что формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология». Предполагается, что к 2024 году в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов доля ТКО, направленных на утилизацию, будет увеличена до 13%, в обработку – до 60%.

Внедрение новой системы обращения с отходами, строительство соответствующей инфраструктуры, повышение культуры населения в сфере раздельного сбора мусора – задачи регионального оператора, которым стало КГУП «Приморский экологический оператор».

Отметим, всего в Приморском крае сегодня реализуются 49 региональных проектов, которые затрагивают все сферы жизни людей и соответствуют 11 национальным проектам, разработанным по Указу Президента РФ Владимира Путина.

Журнал "Дальневосточный капитал"

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