В Приморье определились с компаниями, которые заработают на вывозе коммунальных отходов

В ближайшее время определят подрядчика по выпуску квитанций за новую услугу

В ближайшее время определят подрядчика по выпуску квитанций за новую услугу Завершен отбор транспортных компаний, которые с 2020 года будут вывозить отходы в городах и районах Приморского края. По итогам конкурса определены более 30 местных компаний и две из Новосибирска, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья. По словам врио вице-губернатора региона Елены Пархоменко, отбор проводился в связи с переходом на новую систему обращения с отходами, стартующей с января 2020 года. «В обязанности перевозчиков войдет вывоз и доставка мусора к местам переработки. В подавляющем большинстве это приморские компании, что нас радует, так как это и рабочие места, и налоговые отчисления в бюджет Приморья», – пояснила она. Замглавы региона отметила, что сейчас уже заключены все договоры с полигонами отходов, где и будет утилизироваться мусор. Елена Пархоменко сообщила, что в ближайшее время определят подрядчика по выпуску квитанций за новую услугу, после чего будет установлен тариф на вывоз отходов. «Также проходят конкурсы на покупку спецтехники, оборудования для перевозки и переработки мусора в отдаленных районах края», – обозначила она, добавив, что на эти цели из бюджета края направлено около 220 миллионов рублей. Напомним, что формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология». Предполагается, что к 2024 году в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов доля ТКО, направленных на утилизацию, будет увеличена до 13%, в обработку – до 60%. Внедрение новой системы обращения с отходами, строительство соответствующей инфраструктуры, повышение культуры населения в сфере раздельного сбора мусора – задачи регионального оператора, которым стало КГУП «Приморский экологический оператор». Отметим, всего в Приморском крае сегодня реализуются 49 региональных проектов, которые затрагивают все сферы жизни людей и соответствуют 11 национальным проектам, разработанным по Указу Президента РФ Владимира Путина. Журнал "Дальневосточный капитал"

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter