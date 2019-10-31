Во Владивостоке появятся новые автобусные магистральные маршруты

«Наша главная задача – повысить во Владивостоке качество транспортного обслуживания, а это можно сделать только при оптимизации муниципальной маршрутной сети, - уверен он. – И в первую очередь необходимо сократить число дублирующих маршрутов, которые создают пробки. При этом акцент должен быть сделан на большие автобусы, чтобы люди этого сокращения не почувствовали. Иными словами, там, где сейчас два маршрута, которые друг друга практически повторяют, можно пустить один, но с машинами не малого, а большого или среднего класса».