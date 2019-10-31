Жители Владивостока атакуют мэрию в соцсетях

В октябре горожане часто интересовались у мэрии, когда во Владивостоке начнется отопительный сезон. Температурный режим октября действительно был достаточно неустойчивым. Согласно законодательству отопительный сезон стартует с того момента, когда на протяжении не менее пяти дней на улице устанавливается среднесуточная температура на уровне ниже восьми градусов. В середине октября температура на таком уровне держалась на протяжении четырех дней, однако на пятые сутки произошло резкое потепление до 18 градусов. Таким образом, отопительный сезон во Владивостоке в этом году стартовал в понедельник, 28 октября. В первую очередь к отоплению стали подключать детские сады, школы и другие социальные учреждения. Полностью все объекты должны подключить к отоплению в течение недели.