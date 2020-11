Жители Владивостока атакуют мэрию в соцсетях

Пять вопросов, которые волнуют жителей столицы Приморья в первую очередь

Пять вопросов, которые волнуют жителей столицы Приморья в первую очередь Администрация Владивостока продолжает активную работу в социальных сетях. Через эту площадку мэрия дальневосточной столицы ежедневно получает от 100 до 300 вопросов. На многие из них стараются максимально быстро ответить специалисты мэрии, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока. Представляем топ-5 самых часто задаваемых вопросов в октябре и ответы на них. 1. Когда подключат к отоплению дома, школы и детские сады? В октябре горожане часто интересовались у мэрии, когда во Владивостоке начнется отопительный сезон. Температурный режим октября действительно был достаточно неустойчивым. Согласно законодательству отопительный сезон стартует с того момента, когда на протяжении не менее пяти дней на улице устанавливается среднесуточная температура на уровне ниже восьми градусов. В середине октября температура на таком уровне держалась на протяжении четырех дней, однако на пятые сутки произошло резкое потепление до 18 градусов. Таким образом, отопительный сезон во Владивостоке в этом году стартовал в понедельник, 28 октября. В первую очередь к отоплению стали подключать детские сады, школы и другие социальные учреждения. Полностью все объекты должны подключить к отоплению в течение недели. 2. Что делать, если в автобусах не работает терминал безналичной оплаты? Терминалы безналичной оплаты были переданы перевозчикам управлением транспорта администрации Владивостока для обеспечения ими всех городских автобусов. Однако проблемы с таким видом оплаты действительно возникают. Если вы столкнулись с этим, то сообщите по телефону специально созданной горячей линии. Ее номер – 236-32-52. Специалисты реагируют незамедлительно. По каждому звонку проходит проверка, а в случае нарушения перевозчиками требований им выписывают штраф. 3. Будет ли отремонтирована улица Русская во Владивостоке? Автомобилисты Владивостока жаловались в соцсетях на многочисленные ямы на улице Русской, которые появились там после проливных дождей. По многочисленным просьбам улицу внесли в план работ и отремонтировали. 4. Планируется ли ремонт улицы Тунгусской? Волновало жителей и состояние дорожного полотна на улице Тунгусской. Сегодня ее ремонтируют дорожные службы. 5. Когда в Покровском парке появится освещение? Покровский парк - уникальный зеленый уголок в центре города. Однако пока его территория находится в оперативном управлении Епархии и городские власти не могут тратить бюджет на содержание парка. В планах мэрии – восстановить и благоустроить парк, в том числе провести освещение. Сейчас проходит процедура согласования передачи парка в ведение городской администрации. Напомним, что горожане могут задать свои вопросы и оставить пожелания администрации Владивостока на площадках шести социальных сетей: «Инстаграм», «Вконтакте», «Фейсбук», «Одноклассники», «Твиттер» и «Яндекс Район». Чтобы получить официальный письменный ответ, заверенный подписью с печатью, необходимо направить обращение через интернет-приемную. Также письменные обращения (заявления, предложения, жалобы) принимаются по адресу: Владивосток, Океанский проспект, д. 15/3, каб. 2. Почтовый адрес для обращений: Океанский проспект, д. 20, г. Владивосток, 690091. Журнал "Дальневосточный капитал"

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter