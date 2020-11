"Коктейль" из свинга Нового Орлеана и Гарлема отведают поклонники джаза во Владивостоке

Одним из хедлайнеров Владивостокского международного джазового фестиваля станет джазовый коллектив Sweet Megg & The Wayfarers из Нью-Йорка

Одним из хедлайнеров Владивостокского международного джазового фестиваля станет джазовый коллектив Sweet Megg & The Wayfarers из Нью-Йорка Американские исполнители выйдут на сцену Приморской филармонии 13 ноября в 19.00, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Генеральном консульстве США. «Sweet Megg &The Wayfarers – это музыкальный проект певицы Меган Фаррел, широко известный в Нью-Йорке и США, - рассказывает консул по связям с общественностью Эрин Конкорс. – Приезд на джазовый фестиваль стал возможен благодаря сотрудничеству Генконсульства США и Приморской филармонии. Поэтому мы договорились установить за входной билет минимальную цену 500 рублей, чтобы творчеством этого замечательного коллектива могли насладиться поклонники джаза с самым разным уровнем доходов». В рамках джазового фестиваля группа также даст концерт в Находке. 12 ноября в 20.00 американские музыканты сыграют в клубе «Кот и Клевер». Меган Фаррел и ее группа – джаз-банд из Нью-Йорка, который сумел завоевать сердца поклонников и благожелательные отклики экспертов в городе, где за концертные площадки конкурируют сотни самых ярких музыкантов. Голос Меган Фаррел ценят за «загадочное очарование» и умение наполнить каждую песню “меланхолией и эйфорией, которые и восхитят, и изумят, и разобьют ваше сердце». Стиль группы определяют как «смесь свинга Нового Орлеана и Гарлема, парижского кабаре и блюза», который, как написал один из музыкальных критиков, переносит слушателя во времена «сухого закона». Однако сама Меган Фаррел, признавая что ее кумирами являются такие звезды ХХ века как Билли Холидей, Пэтси Клайн, Боб Уиллс и Эдит Пиаф, заявляет, что ее цель «не воссоздать прошлое, а исследовать его и смешать с будущим», сотворив «новый мир», где каждый слушатель мог бы получить свою частичку радости. Помимо солистки Меган Фаррел (Meaghan Farrell), которая также играет на банджо, в состав группы входят следующие музыканты. Саксофонист Райан Вайшайт (Ryan Weisheit) – один из наиболее востребованных сессионных музыкантов Нью-Йорка, выступавший на одной сцене со многими иконами современного джаза (помимо саксофона Райан играет на кларнете, бас-гитаре и поет). Сэм Чесс (Sam Chess) – тромбонист и композитор, который влюбился в джаз в Аризоне, «где он провел детство, слушая альбомы своего деда» и был поражен «духовной глубиной джазовой музыки». Гитарист Тор Йенсен (Thor Jensen) помимо Wayfarers играет еще в нескольких группах, исполняющих джаз, рок-н-ролл и авангард, недавно он выпустил свой сольный альбом. Роб Адкинс (Rob Adkins) – виртуозный мастер игры на контрабасе. Ударник и перкуссионист Крис Гелб (Chris Gelb) переехал в Нью-Йорк в 2014 году. Он стал настоящим экспертом по стилю 1920-1930-х годов и сейчас выступает с самыми разными музыкальными коллективами. Журнал "Дальневосточный капитал".

