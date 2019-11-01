"Коктейль" из свинга Нового Орлеана и Гарлема отведают поклонники джаза во Владивостоке

Меган Фаррел и ее группа – джаз-банд из Нью-Йорка, который сумел завоевать сердца поклонников и благожелательные отклики экспертов в городе, где за концертные площадки конкурируют сотни самых ярких музыкантов. Голос Меган Фаррел ценят за «загадочное очарование» и умение наполнить каждую песню “меланхолией и эйфорией, которые и восхитят, и изумят, и разобьют ваше сердце». Стиль группы определяют как «смесь свинга Нового Орлеана и Гарлема, парижского кабаре и блюза», который, как написал один из музыкальных критиков, переносит слушателя во времена «сухого закона». Однако сама Меган Фаррел, признавая что ее кумирами являются такие звезды ХХ века как Билли Холидей, Пэтси Клайн, Боб Уиллс и Эдит Пиаф, заявляет, что ее цель «не воссоздать прошлое, а исследовать его и смешать с будущим», сотворив «новый мир», где каждый слушатель мог бы получить свою частичку радости.