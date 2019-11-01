Приморье накроет "Ночь искусств"

«Ночь искусств» пройдет уже в седьмой раз, в этом году ее приурочили к празднованию Дня народного единства. Музеи, театры, выставочные и концертные залы, культурные центры и колледжи проведут тематические мероприятия, выставки, экскурсии и спектакли вечером, 3 ноября.