Что подарит нам ансамбль народных инструментов?

Где в конце лета вечерком можно найти улыбку, хорошее настроение и душевную песню – такую, чтобы до мурашек пробрало? Правильно, в Приморской краевой филармонии.

5 августа здесь состоится концерт «Дарим улыбки, песни и хорошее настроение» (6+). На сцене малого зала – ансамбль народных инструментов «Садко». Об ансамбле «Садко» в филармонии говорят как о содружестве единомышленников, креативном коллективе, участникам которого под силу решение любых творческих задач. Ансамбль народных инструментов фактически не ограничивает свой репертуар, охотно и с интересом включая в программу самые разные жанры – от классики до эстрады, берясь за музыкальные проекты различных стилей. Поразительно, как умеют музыканты «Садко» общаться со слушателем, как звучат их инструменты. И стоит ли удивляться тому факту, что именно «Садко» представлял Россию на зимних олимпийских играх в Пхёнчхане? Ансамбль не раз гастролировал и поклонники у «Садко» есть по всему миру. 5 августа вместе с ансамблем народных инструментов в концерте примут участие солисты Приморской сцены Мариинского театра Илья Астафуров (тенор), Сергей Плешивцев (бас), а также солисты филармонии Ольга Андреева (народное пение), Людмила Якунина (сопрано), Елена Морозова (меццо-сопрано), Николай Буров (эстрадный вокал), Дмитрий Сабитов (эстрадный вокал). Какую интересную программу приготовили слушателям, вчитайтесь внимательно в названия музыкальных номеров и композиций: прекрасный и динамичный «Джон Грей» Матвея Блантера, нежная «Моя Марусечка», танго «Утомлённое солнце», захватывающий «Чёрный кот» Юрия Саульского. И это далеко не полный список.

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