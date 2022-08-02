Музыка, мультики и немного эрудиции

Музыка, мультики и немного эрудиции

Музыка, мультики и немного эрудиции

Сегодня, 11:14
Культура
Фото: Союзмультфильм
Приморской краевой филармонии всегда большое внимание уделяли и уделяют качеству и разнообразию программ, направленных на такую важную аудиторию, как дети.

С началом августа Приморская краевая филармония представит вниманию публики новый цикл детских программ. В том числе уже полюбившиеся зрителям программы, которые получат новое содержание

Музыкальная викторина – один из самых интересных и популярных как у детей, так и у их родителей – жанр познавательно-развлекательных программ.

Викторина даёт возможность превратить процесс познания нового, процесс лёгкого обучающего характера в приятное развлечение, а тот факт, что дети могут проявить свои знания, эрудицию, делает её тем более захватывающей.

Нет ничего удивительного в том, что детские музыкальные викторины проходят в малом зале Приморской краевой филармонии минимум раз в месяц.

Каждый раз они посвящены самым разным темам – от видов музыкальных инструментов до русского фольклора.

А 3 августа состоится детская музыкальная программа «Музыкальная викторина Что? Где? Когда? Твои любимые кино -мульти-герои» (0+).

Солисты филармонии Анна Гамова (сопрано), Ольга Андреева (народное пение), Дмитрий Сабитов (эстрадный вокал), Людмила Якунина (сопрано), Николай Буров (эстрадный вокал) и ведущая Аэлита Степанова окунутся вместе с малышами в мир любимых мультфильмов и музыки в них – ведь все программы в филармонии обязательно включают в себя песни и музыкальные фрагменты. И те 45 минут, что традиционно длятся детские программы в филармонии, пройдут незаметно и останутся в памяти юных зрителей. «Мама, пойдём еще на викторину!» – такая реплика обязательно прозвучит в конце, можно не сомневаться.

Сюжеты:
Приморский край
культура
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