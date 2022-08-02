С Ивановым расстаться нету сил

– Да. Это было очень непростое время. Тогда в паркетном зале – с постоянным аншлагом, замечу, у нас шло «Шоу Ефима Звеняцкого». Многие «эстеты» морщили носы, фу, мол, кабаре в театре. А мы так – и я не стесняюсь этого факта – зарабатывали деньги. Да, зарабатывали. И не только на то, чтобы удержать театр, но и на новые постановки. А кто нам в то время дал бы денег на новые спектакли? Никто. Мы давали «Шоу Ефима Звеняцкого» – и так выживали. И выжили. И, выжив, обратились к великой классике. К настоящей драматургии. К вечной литературе. К вечной теме. К великому!