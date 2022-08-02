Стало под небом песенно

Весь июль солисты Приморской краевой филармонии набирались сил в отпуске, а теперь готовы подарить поклонникам новые великолепные программы – как классической музыки, так и эстрадной.

В августе здесь возобновляется активная концертная программа. 28 августа в Приморской краевой филармонии состоится концерт эстрадных мелодий «Мелодии звёздного неба» (6+). Конец лета и начало бархатного сезона в нашем крае – чем не повод вспомнить самые жаркие, самые солнечные и самые-пресамые летние песни? Тем более что советские и российские композиторы создали целое созвездие прекрасных мелодий на тему лета, моря, отдыха, романтики… Солисты Юлия Макеич, Николай Буров, Александр Пстыга, Дмитрий Сабитов, а также эстрадно-вокальный дуэт Наталии Коршиковой и Константина Мищенко предложат слушателям такие хиты на все времена, как «Букет» Александра Барыкина, «Летний вечер» Стаса Намина, «Луна, луна» Владимира Матецкого, «Королева красоты» Арно Бабаджаняна, «Король оранжевое лето» из репертуара Валерия Сюткина и другие всеми любимые песни. Вечера в конце августа ещё по-летнему теплы и уже по-осеннему нежарки. Прекрасное время для того, чтобы выйти после концерта из зала филармонии и удивиться красоте мира, вдохновляясь услышанными мелодиями!

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