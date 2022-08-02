Цирк, Фунтик и немного цифры

Цирк, Фунтик и немного цифры

Цирк, Фунтик и немного цифры

Сегодня, 11:41
Культура
Фото: Сергей Семёнов / "Золотой Рог"
В виртуальный концертный зал приглашает Приморская краевая филармония юных любителей музыки и обещает удивительное зрелище.

Современные цифровые технологии дают удивительные возможности жителям всей России, в том числе Приморского края. Подтверждение тому – регулярные концерты виртуального концертного зала в Приморской краевой филармонии.

Жители столицы ДФО благодаря современным технологиям успели «побывать» на великолепных концертах лучших российских оркестров – например, «Виртуозы Москвы», оркестра Юрия Башмета, увидеть и услышать концертные программы из крупнейших залов столицы нашей страны.

А 9 августа Приморская краевая филармония приглашает в виртуальный концертный зал юных зрителей. Им покажут трансляцию из концертного зала имени Чайковского – будет идти музыкальное представление «Сказка и цирк. Приключения Фунтика» (0+).

Сказку по книге писателя Валерия Шульжика прочтёт известный артист Евгений Стычкин. История о том, как одарённый, талантливый поросёнок по приказу коварной Беладонны обманывает детей и взрослых, прося у них деньги на «строительство домика для трёх поросят», но затем порывает с преступным прошлым, сбегает, находит настоящих друзей и попадает в цирк, не оставит равнодушным никого.

Музыкальное сопровождение сказки – академический симфонический оркестр Московской филармонии, прозвучит в том числе музыка Нино Рота. Независимая театрально-цирковая компания «Антикварный цирк» представит цирковые миниатюры.

Сюжеты:
Приморский край
культура
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