Цирк, Фунтик и немного цифры

Современные цифровые технологии дают удивительные возможности жителям всей России, в том числе Приморского края. Подтверждение тому – регулярные концерты виртуального концертного зала в Приморской краевой филармонии.
Жители столицы ДФО благодаря современным технологиям успели «побывать» на великолепных концертах лучших российских оркестров – например, «Виртуозы Москвы», оркестра Юрия Башмета, увидеть и услышать концертные программы из крупнейших залов столицы нашей страны.
А 9 августа Приморская краевая филармония приглашает в виртуальный концертный зал юных зрителей. Им покажут трансляцию из концертного зала имени Чайковского – будет идти музыкальное представление «Сказка и цирк. Приключения Фунтика» (0+).
Сказку по книге писателя Валерия Шульжика прочтёт известный артист Евгений Стычкин. История о том, как одарённый, талантливый поросёнок по приказу коварной Беладонны обманывает детей и взрослых, прося у них деньги на «строительство домика для трёх поросят», но затем порывает с преступным прошлым, сбегает, находит настоящих друзей и попадает в цирк, не оставит равнодушным никого.
Музыкальное сопровождение сказки – академический симфонический оркестр Московской филармонии, прозвучит в том числе музыка Нино Рота. Независимая театрально-цирковая компания «Антикварный цирк» представит цирковые миниатюры.