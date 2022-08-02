"Улица мастеров" во Владивостоке

"Улица мастеров" во Владивостоке

"Улица мастеров" во Владивостоке

Сегодня, 13:09
Культура
Фото: "Золотой Рог"
До конца лета для горожан и гостей Владивостока под открытым небом работают мастера.
Фото:"Золотой Рог"

Благодаря «Улице мастеров» у жителей и гостей Владивостока есть возможность познакомиться с изделиями ручной работы народных мастеров Приморского края

культура
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