"Улица мастеров" во Владивостоке

До конца лета для горожан и гостей Владивостока под открытым небом работают мастера.

Фото: "Золотой Рог" Благодаря «Улице мастеров» у жителей и гостей Владивостока есть возможность познакомиться с изделиями ручной работы народных мастеров Приморского края

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