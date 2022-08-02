В Уссурийске популярны «Летние вечера»

Сотни человек посещают в Уссурийске мероприятия проекта «Летние вечера в парке 50+». По четвергам в городском парке собираются пожилые люди, чтобы потанцевать и пообщаться.

Напомним, проект, задуманный центром социального обслуживания «Родные люди» как способ повышения физической и общественной активности пожилых людей, тех, кому, как говорится, «от 50 и старше», начал работу в Приморье ещё в 2019 году. И оказался настолько востребованным, так пришёлся по душе пожилым людям, что такие же площадки стали работать и во Владивостоке. Затем был вызванный пандемией перерыв, но этим летом танцевальные вечера для людей «серебряного возраста» снова захватили весь край и столицу ДФО. И пользуются огромной популярностью! Вот и в Уссурийске на прошедшее на днях мероприятие пришли более сотни человек. Собравшиеся танцевали под песни Эдуарда Хиля, Валентины Толкуновой, Эдиты Пьехи, Людмилы Гурченко. Участвовали в лёгкой разминке, в викторинах и играх, самой популярной оказалась хороводная массовая игра, в ходе которой посетители парка исполняли лезгинку, твист, «Цыганочку», «Барыню» и «Яблочко». Проект продлится до 8 сентября 2022 года. В Уссурийске «Летние вечера в парке 50+» проводятся по четвергам с 17.30 до 19.30 на территории городского парка на улице Володарского, 35.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter