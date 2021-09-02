Первый арт-базар в Приморье и его продолжение

Трёхдневный июльский фестиваль актуального искусства ARTISTBAZAR, состоявшийся в исторических зданиях бывших артиллерийских складов на Набережной Цесаревича, получил продолжение: в августе и сентябре для художников организованы лекции на тему продвижения своего творчества в соцсетях.

Двухэтапный фестиваль получил поддержку из Фонда президентских грантов. «Фестиваль стал отправной точкой для создания сообщества, в котором креативные люди и их почитатели могли бы знакомиться, общаться, сотрудничать, продвигать своё искусство. Ведь это действительно проблема – у нас творческие люди очень мало знакомы друг с другом. Я сама – дизайнер интерьеров, и чтобы познакомиться с художниками для каких-то совместных проектов, мне понадобилось пять лет! Перед началом проекта мы проводили глубинное интервьюирование приморских художников старше 35 лет, и убедились: они действительно не умеют продвигать своё искусство. Поэтому одна из задач проекта – научить их делать контент для соцсетей, этому и посвящены ежемесячные лекции в Пушкинском театре», — рассказала автор проекта Даниэла Пика. До организации арт-базара её детищем стало другое яркое мероприятие на той же площадке Набережной Цесаревича – ежегодная сентябрьская Неделя дизайна Vladivostok Design Week, которую посещают до 7 тысяч человек. По словам Даниэлы, ARTISTBAZAR привлёк около 3 тысяч посетителей, несмотря на жару, которая стояла в конце июля. «Мы скупили все вентиляторы, и вообще серьёзно вложились в организацию мероприятия. Помимо президентского гранта, составившего около 500 тысяч рублей, ещё столько же составило привлечённое софинансирование. Нас поддержал краевой Центр поддержки предпринимателей, были задействованы средства Vladivostok Design Week. И замысел удался: было очень приятно читать благодарные отзывы посетителей, слышать от них «спасибо» за возможность увидеть художников, которыми они восхищались много лет, взять у них автограф. Кто-то даже покупал картины, хотя мы особо не рассчитывали на продажи. Фестиваль удался, и одновременно стало понятно, что его нужно масштабировать. Три дня – это мало, так говорили многие участники и посетители. Поэтому мы подали ещё одну грантовую заявку в Фонд культурных инициатив, сейчас ждём итогов конкурса», — отмечает Даниэла. Помимо выставки работ приморских художников с их личным присутствием, в программу июльского арт-базара вошли сопутствующие развлекательные мероприятия: бесплатные мастер-классы по искусству, демонстрация коллекции одежды «Стажёры» Марии Жоговой, непрерывный показ капсульной коллекции AR-мерча, работа арт-визажистов, выступление циркового артиста и диджея. В финале участники проекта сообща расписали огромный холст. В дальнейшем организаторы проекта намерены расширять программу, включая в неё лекционную часть и многое другое. Что касается умений приморских художников «подавать» своё искусство через социальные сети, то Даниэла Пика констатирует: определённые успехи уже заметны. Такие выводы можно сделать, наблюдая за аккаунтами участников проекта. Фото: Газета "Золотой Рог"

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