«Реально посещают»: министр – об интересе жителей Приморья к культурным учреждениям

Сходить в музей или, например, на представление приморцы любили даже в начале 2010-х, но коренным образом ситуацию изменило появление Приморской сцены Мариинского театра. Уже к 2018 году 27,6% всех посещений театра в России приходилось именно на Приморский край.
Развиваются и другие учреждения, например, краевая картинная галерея. В 2020 году она стала 1-ым во всём Дальневосточном федеральном округе учреждением такого плана, которое обзавелось своим финансовым фондом для пополнения коллекции.
Музеи и театры региона продолжили свою работу даже в условиях пандемии, причём многие проекты рассчитаны на молодых приморцев.
«Ребята реально посещают музеи и театры, несмотря на то, что пандемия внесла свои коррективы», - отметила министр культуры региона.
Так, во Владивостоке начала работу выставка «Третьяковка в движении», которая представляет из себя современный вариант музейной экспозиции. Некоторые молоды люди уже успели побывать на выставке и поделились своим мнением с властями края, заявила Елена Бронникова.