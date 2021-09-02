«Реально посещают»: министр – об интересе жителей Приморья к культурным учреждениям

«Реально посещают»: министр – об интересе жителей Приморья к культурным учреждениям

«Реально посещают»: министр – об интересе жителей Приморья к культурным учреждениям

Сегодня, 16:51
Культура
Фото: Медиахолдинг1Mi
В ходе Восточного экономического форума министр культуры Приморья Елена Бронникова рассказала об успехах в развитии культурной жизни региона. Как отметила министр, немалый интерес к посещению культурных учреждений проявляют молодые жители края.

Сходить в музей или, например, на представление приморцы любили даже в начале 2010-х, но коренным образом ситуацию изменило появление Приморской сцены Мариинского театра. Уже к 2018 году 27,6% всех посещений театра в России приходилось именно на Приморский край.

Развиваются и другие учреждения, например, краевая картинная галерея. В 2020 году она стала 1-ым во всём Дальневосточном федеральном округе учреждением такого плана, которое обзавелось своим финансовым фондом для пополнения коллекции.

Музеи и театры региона продолжили свою работу даже в условиях пандемии, причём многие проекты рассчитаны на молодых приморцев.

«Ребята реально посещают музеи и театры, несмотря на то, что пандемия внесла свои коррективы», - отметила министр культуры региона.

Так, во Владивостоке начала работу выставка «Третьяковка в движении», которая представляет из себя современный вариант музейной экспозиции. Некоторые молоды люди уже успели побывать на выставке и поделились своим мнением с властями края, заявила Елена Бронникова.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
культураПриморье
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы