Библиотека из Приморья заставила всю Россию бежать спринт

- Всего для участия в спринте было зарегистрировано более 1000 человек, — рассказала Марина Ларионова. — Причем это были не только дети, но и взрослые, и не только из Приморья, а со всей России — из 42 регионов страны от Мурманска до Сахалина. Всего на сегодняшний день 948 человек прошли спринт и получили награды в виде дипломов, сертификатов и благодарностей, 332 из них - приморцы. Возраст участников — от 10 до 18 лет.