Библиотека из Приморья заставила всю Россию бежать спринт

Онлайн-спринт, старт которому был дан еще в сентябре, завершился во Владивостоке.

Организатором акции выступила Приморская краевая детская библиотека, на сайте которой и проходила эта игра. — Такие соревнования для юных библиоманов мы проводим в третий раз, — рассказала Марина Ларионова, заведующая отделом информационно-библиографической работы. — В этом году его тема была посвящена 75-летию Великой Победы. Спринт проходил с 3 сентября по 15 ноября, а работали над заданиями наши сотрудники — библиотекари, художники, программист — с начала января! Онлайн-спринт — это 10 заданий на одну тему, но очень разных. Например, нужно ответить на вопросы, сложить пазл или найти ответ среди предлагаемых. Главное, что все задания несут познавательный посыл, заставляют участников искать информацию. Например, участники онлайн-спринта должны были ориентироваться в орденах Великой Отечественной войны, знать о книгах, которые были ей посвящены, о пионерах-героях, о том, на каких знаменитых полях шли сражения во время войны, и многое другое. - Всего для участия в спринте было зарегистрировано более 1000 человек, — рассказала Марина Ларионова. — Причем это были не только дети, но и взрослые, и не только из Приморья, а со всей России — из 42 регионов страны от Мурманска до Сахалина. Всего на сегодняшний день 948 человек прошли спринт и получили награды в виде дипломов, сертификатов и благодарностей, 332 из них - приморцы. Возраст участников — от 10 до 18 лет. Любовь Берчанская

