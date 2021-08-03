Цирк с бегемотами в Приморье

Цирк с бегемотами в Приморье
Цирк с бегемотами в Приморье
Сегодня, 12:56КультураФото: circus-vladivostok.me/
Уникальность представления заключается вовсе не в акробатических трюках и ярких декорациях, а в трех бегемотах – Яне, Златике и Аиде. Они выступают в труппе вместе со своим дрессировщиком Тофиком Ахнудовым.

Премьера нового циркового шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка» состоялась во Владивостоке 31 июля.

По словам художественного руководителя продюсерского центра «Королевский цирк», заслуженного артиста России Гии Эрадзе, он крайне рад вернуться во Владивосток с новым шоу.

«В программе циркового шоу „Песчаная сказка“ выступает три бегемота, которые 12 лет назад были привезены из израильского сафари-парка. Это очень тяжелые животные в плане характера и воспитывать их пришлось довольно долго. В мире очень мало цирков, которые выступают с бегемотами, да еще и в группе. А у нас на арене их сразу три, плюс обезьяны», — рассказал народный артист России Тофик Ахнудов.

Сюжеты:
Приморье
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