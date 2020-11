Крепость мечтает стать мегаполисом

Владивостокская крепость дала жизнь городу, который и спустя почти 160 лет так и не сумел перерасти ее периметр

В полдень, 30 августа далекого 1889 года, выстрел пушки, расположенной на сопке Тигровой, возвестил о том, что важнейший военный пост царской России - Владивосток - официально стал городом-крепостью. До сих пор Владивостокская крепость является самым большим в мире фортификационным сооружением, из всех морских крепостей страны. Данное сооружение располагается на более 400 КВ километров площади под землей и на земле. В разное время, в состав крепости входило до 16 фортов, порядка 50 береговых артиллерийских батарей, десятки различных капониров, 8 подземных казарм, 130 различных укреплений, до 1,4 тысячи орудий. Об уникальном фортификационном объекте столицы Дальнего Востока - в материале газеты «Золотой Рог». Как это было Владивосток был основан в 1860 году в качестве военного поста «Владивосток», а в 1880 году получил статус города. Владивостокская крепость стала одной из самых мощных и хорошо укрепленных приморских крепостей страны начала XX века. Современники называли ее венцом фортификационного искусства. К сожалению, объект был возведен лишь на две трети: работам помешали сначала Первая мировая война, а затем революция. Владивостокская крепость - это уникальный памятник военно- оборонительного зодчества конца XIX-начала XX веков, который сохранился на территории Российской Федерации. Идея создания крепости во Владивостоке принадлежит военному инженеру, генерал-лейтенанту, единственному военному губернатору Приморской области Павлу УНТЕРБЕРГЕРУ (1842-1921 гг.). Помимо соотечественников, к строительству Владивостокской крепости привлекалась и иностранная рабочая сила. К концу 1916 года крепость включала в себя около 130 различных оборонительных сооружений и развитую инфраструктуру. Это могло позволить выдерживать осаду значительно превосходящих морских и сухопутных сил противника. Но к тому времени с Японией был подписан мирный договор, срочной необходимости стягивать военно-оборонительную мощь на Дальнем Востоке не было, тогда как на западе требовалось оружие. Таким образом, лучшие артиллерийские системы были спешно переброшены на фронт, а все работы во Владивостоке прекращены. Еще через шесть лет, в 1922 году, крепость упразднили. Тем не менее строительство линии обороны в период с 1910 по 1916 гг. дало возможность существенно расширить районы города, в частности, начать строительство Второй речки, застройку в районе бухты Горностай и острова Русского. С учетом этой линии оборонительных сооружений и ее размещения развивалась дорожно-транспортная и уличная система, проводилось зонирование городской территории. До 1916 года на острове Русском, который выполнял функцию «острова-крепости», прикрывающего Владивосток с моря, была создана уникальная система обороны. Она включала в себя шесть фортов, четыре из которых были возведены в 1910 году, береговые батареи и полевую фортификацию. Также на острове размещались и казармы, представляющие сегодня архитектурно-историческую ценность. Остров Русский открылся для посещения гражданскому населению только в 1992 году. Крепость под защитой ЮНЕСКО В настоящее время весь комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости является памятником федерального значения. В него входит большое количество земляных сооружений, которые в ряде случаев состыкованы друг с другом и с бетонными сооружениями, образуя как бы один большой комплекс. Но чаще земляные и бетонные конструкции в составе комплексов находятся на некотором расстоянии друг от друга. При этом они могут быть соединены подземными сообщениями, на которых сохраняется природный или преобразованный человеком ландшафт. Всего в состав крепости входят около 140 различных фортификационных сооружений, которые с 1995 года являются памятниками истории и архитектуры федерального значения. В их числе сооружения 1860-1889 годов и два долговременных сухопутных обвода, а также сооружения 1889-1904 и 1910-1916 годов. Многие системы грунтовых дорог, связывающих между собой объекты крепости, сегодня сохранились в хорошем состоянии. Это стало возможным благодаря тщательно спланированным дорожно-строительным и дренажным работам, которые, похоже, были доступны только царским инженерам. Сейчас в уличную экспозицию музея Владивостокской крепости входят артиллерийские и зенитные орудия, торпеды, ракетные комплексы, донные мины, пулеметы и минометы, стрелковый бруствер, памятные стелы и флагшток комплекса. В выставочных залах музея представлена историко-краеведческая экспозиция, включающая артефакты со средневекового периода освоения Приморского края по современность. Оборонительные сооружения, создаваемые вокруг Владивостока годами, так ни разу и не стали участниками серьезных боевых столкновений с противником. Однако их роль в укреплении российского влияния в Дальневосточном регионе трудно переоценить. Именно мощь владивостокских укреплений одним своим присутствием сдерживала потенциального агрессора, который просто не решался напасть на город, который сам по себе являлся крепостью. Владивостокская крепость не только находится под защитой Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», но она единственная была внесена в список уникальных исторических памятников ЮНЕСКО. Поэтому сегодня особенно важно максимально сохранить архитектурно-историческую и природную среду Владивостокской крепости, говорят эксперты. Казематы в аренду Администрация Владивостока несколько раз выставляла на торги объекты Владивостокской крепости. Так, на торги были выставлены Ларионовская батарея на острове Елены, форт № 11 на мысе Тобизина, форт № 12 в районе мыса Ахлестышева, Назимовская батарея, сооружения в районе Днепровской, комплекс фортификационных сооружений форта Линевича в районе Тихой, Петропавловская пушечная береговая батарея, батарея на сопке Тигровой с пушкой полуденного сигнала, пороховыми погребами и командным пунктом. Однако в аренду были взяты только Назимовская батарея на улице Бархатной и два пустовавших погреба на Юмашева. Не нашлось арендаторов для Новосильцевской батареи и укреплений литеры З; невостребованными оказались временное укрепление № 1 и объекты форта № 3. Не заинтересовал арендаторов и форт им. Поспелова. В феврале 2018 года глава города отменил аукцион на право заключения договоров аренды объектов Владивостокской крепости в целях сохранения и развития объекта культурного наследия. КСТАТИ Цитадель стала музеем-заповедником Во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума состоится торжественное открытие первой экспозиции федерального музея-заповедника «Владивостокская крепость» (Владивосток, ул. Петра Великого, 6). Музей-заповедник создан в 2019 году по поручению Президента России Владимира ПУТИНА от 7 ноября 2018 года. Главная задача музея-заповедника - сохранение и популяризация объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости», реализация его музейно-исторического потенциала, создание новой точки притяжения туристических потоков. Большинство объектов крепости являются объектами культурного наследия и уникальным примером русской фортификационной архитектуры. Новая экспозиция, посвященная истории Владивостокской крепости, будет развернута в визит-центре музея-заповедника по адресу: Владивосток, ул. Петра Великого, 6. На фото: Построенная высококлассными и думающими о России царскими военными инженерами Владивостокская крепость сумела достойно выстоять под напором времени, но она оказалась бессильна перед нашествием варваров-металлистов и идиотов-адмиралов, которые зачем-то взорвали часть уникальных сооружений… Фото автора Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

